Etat des pelouses des stades en Algérie : la wilaya d’Oran répond à Belmadi

Djamel Belmadi n’a pas caché d’exprimer sa déception sur l’état des pelouses des différents stades en Algérie. Cela a fait réagir la wilaya d’Oran qui a répondu indirectement au sélectionneur national.

Djamel Belmadi s’est exprimé aux médias algériens avant-hier à l’aéroport, soit avant le départ des Verts à Constantine pour entamer le stage du mois de septembre. Dans l’une de ses déclarations, il n’a pas caché d’exprimer sa déception quant à l’état des pelouses des différents stades en Algérie. Il a cité, entre autres, le stade Miloud Hadefi d’Oran.

« Est-ce qu’il y a un stade en Algérie dont la pelouse est dans un bon état ? Non, que ce soit Baraki ou Oran. Malheureusement, les gens manquent de responsabilité (…) A Constantine, on a vu des gens volontaires qui aiment l’équipe nationale. Des gens qui étaient fiers de recevoir les Verts et qui font le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions possibles ». A-t-il déclaré.

La wilaya d’Oran répond à Belmadi à travers une vidéo

Le moins que l’on puisse dire, est que cela a fait réagir les hautes autorités de la wilaya d’Oran. En effet, la wilaya de la ville d’El-Bahia a répondu à Djamel Belmadi.

Sur sa page facebook officielle, elle a publié une vidéo du stade Miloud Hadefi, où on voit la pelouse dans un excellent état. La wilaya d’Oran a écrit dessus : « Le complexe sportif Miloud Hadefi est prêt à abriter les différents matchs nationaux et internationaux », faisant ainsi allusion au sélectionneur national.

Rappelons que Belmadi a crié son désarroi à propos du mauvais état des pelouses du centre technique national de Sidi Moussa. Il n’a pas hésité à dénoncer un coup prémédité, dans un message à ceux qui voudraient le pousser vers la porte de sortie.