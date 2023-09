Etat des pelouses des stades en Algérie : la réponse forte du ministre Hammad à Belmadi

L’état des pelouses des stades en Algérie a suscité une grande polémique depuis le début du stage de la sélection nationale. Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, réagi enfin et répond à Djamel Belmadi.

Les Verts sont de retour ce matin au pays après avoir accompli le boulot à Dakar, en remportant le match amical face au Sénégal (1-0). Comme à l’accoutumée, Djamel Belmadi s’est exprimé aux médias algériens présents à l’aéroport.

Le sélectionneur national revient sur les difficultés qu’il a rencontrées lors du stage du mois de septembre. On cite notamment l’état des pelouses des stades en Algérie.

« Je sais qu’il n’y a pas un président de la FAF, mais ce fut un stage difficile en terme d’organisation. Imaginez, on a pris quatre avions juste pour le match face à la Tanzanie. On aurait aimé voir les pelouses du CTN de Sidi Moussa et du stade d’Annaba prêtes. Et pourtant, tout le monde savait qu’on allait jouer à Annaba deux mois avant. Ces choses ne doivent pas se reproduire à l’avenir, que chacun assume ses responsabilités ». A-t-il déclaré.

Le driver des Verts ne s’arrête pas là. « Par exemple, ce que j’ai vu au Sénégal, ça fait vraiment plaisir. Que ce soit l’organisation, l’entraineur, les joueurs ou encore les journalistes, tout le monde accompli son boulot convenablement. Ce qui n’est pas le cas en Algérie, malheureusement ».

Le ministre Hammad réagit aux déclarations de Belmadi

La polémique de l’état des pelouses des stades en Algérie a fait réagir le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane Hammad. Ce dernier, réponds à Djamel Belmadi.

« Chacun assume ses responsabilités, certes. Mais l’état des pelouses des stades en Algérie ne sont pas un piteux état comme certains peuvent l’imaginer. Les stades Nelson Mandela et 5 juillet sont fermés pour travaux de réhabilitation, c’est tout à fait normal. Pourquoi on ne parle pas des stades d’Oran et Constantine qui sont dans un très bon état ? Après, c’est sûr qu’on va agir contre celui qui n’accomplit son travail convenablement, ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée aux médias algériens en marge de sa visite au stade Nelson Mandela.

Rappelons que la wilaya d’Oran a déjà publié sur sa page facebook officielle une vidéo du bon état de la pelouse du stade Miloud Hadefi, comme réponse au sélectionneur national.