Etat de la pelouse : Belmadi réagit aux arguments du DJS

Après avoir critiqué sévèrement l’état de la pelouse du stade Mostapha Tchaker, le sélectionneur national, Djamel Belmadi réagit aux arguments avancés par le Directeur de la jeunesse et du sport (DJS) de la wilaya de Blida Kamel Nasri. Ce dernier, qui a annoncé que les facteurs météorologiques notamment l’humidité sont à l’origine de la dégradation de la pelouse, ne semble pas convaincre l’entraineur des verts.

D’après nos confrères d’Echorouk, Djamel Belmadi rejette complètement ce genre d’arguments en citant le moteur de recherche Google comme un simple moyen permettant de connaitre l’effet et l’impact de la chaleur sur la pelouse.

« On n’est pas là pour semer la confusion et l’amalgame, demandez aux footballeurs comment ont trouvé l’état de la pelouse du stade dans lequel s’est déroulé un match d’une importance majeur ». Connu pour sa franchise et son objectivité, le coach des verts, refuse les justifications relatives à la chaleur et au climat en donnant l’exemple du Qatar qui abrite des matchs sous une chaleur de 50 degrés.

« Certes la chaleur était forte et la pelouse du stade très dégradé. Cependant, il suffit d’effectuer des recherches sur Google pour savoir si la chaleur impacte réellement la pelouse ». » Même si cette dernière sévit des chaleurs caniculaires, il suffit d’en prendre soin de l’entretenir pour éviter une telle dégradation catastrophique. Chacun doit assumer sa responsabilité » a-t-il conclu.

Djamel Bemadi n’a pas froid aux yeux

Outre les critiques émises sur la pelouse du stade de Blida Mostapha Tchaker, le sélectionneur national a également cité l’état catastrophique des stades de 5 juillet à Alger et de celui d’Oran. Selon lui, cette situation concerne tous les stades en Algérie, ce qui aurait du, a-t-il estimé, pousser la FIFA à « transférer la rencontre avec Djibouti en dehors de l’Algérie ».

Après avoir annoncé que les déclarations du jeune entraineur seront prises en considération, le ministère de la Jeunesse et des sports a ordonné le lancement d’une enquête afin de mettre la lumière sur cette affaire.