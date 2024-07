État d’alerte : Pas de congés pour les employés de ces secteurs avant le 20 septembre

ALGER, le 18 juillet 2024 – Les autorités de la sécurité algérienne ont pris des mesures drastiques pour assurer la sécurité des élections présidentielles prévues le 7 septembre prochain.

Une directive a été envoyée à toutes les unités de l’armée, de la gendarmerie et de la police, leur ordonnant d’interdire à leurs membres de prendre des congés pendant la période allant du 20 août au 20 septembre.

Cette mesure vise à mobiliser l’ensemble des effectifs des forces de sécurité afin de garantir le bon déroulement de la campagne électorale et de prévenir tout risque de trouble à l’ordre public. L’objectif est de maintenir un maillage sécuritaire dense et efficace sur l’ensemble du territoire national.

Dès le 15 août, les forces de sécurité entreront en “état d’alerte”. Des renforts seront déployés dans les points sensibles, notamment aux frontières, aux entrées et sorties des villes, ainsi que dans les installations vitales et les zones industrielles. Les unités de police et de gendarmerie patrouilleront également dans les zones rurales, montagneuses et désertiques où se dérouleront les activités liées aux élections présidentielles.

Le directeur général de la sécurité nationale (DGNS), Ali Badaoui, a adressé une directive à l’ensemble des chefs de wilayas, daïras et unités de police, leur ordonnant de mobiliser tous les policiers et d’annuler tous les congés prévus pendant la période concernée.

Élections présidentielles : 30 jours sans congés pour les forces de l’ordre

“Tous les moyens humains et matériels nécessaires seront mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens et le bon déroulement de la campagne électorale”, a-t-il affirmé.

Le plan de sécurisation prévoit également la surveillance des routes montagneuses, rurales et interurbaines. Des mesures seront aussi prises pour sécuriser les lieux où se tiendront les rassemblements de campagne électorale. Le plan sera évolutif en fonction de l’évolution de la situation et des besoins sécuritaires.

Les mesures prises par les autorités de la sécurité témoignent de leur détermination à assurer le succès des élections présidentielles du 7 septembre et à garantir la sécurité des citoyens. Elles constituent également un message fort adressé à tous ceux qui tenteraient de perturber le bon déroulement de cette échéance crucial pour l’avenir de l’Algérie.