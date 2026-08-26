État civil : les établissements scolaires ne peuvent plus exiger ces documents en version papier

Le ministère de l’Éducation nationale vient d’adresser une instruction ferme à ses services de wilaya. Les établissements scolaires doivent désormais accepter les documents d’état civil électroniques, sans exiger de copie papier.

Cette directive s’inscrit dans la continuité du processus de transformation numérique de l’administration algérienne. Elle vise à simplifier les démarches des citoyens auprès des établissements scolaires.

Une responsabilité administrative clairement établie

Le ministère a envoyé une correspondance urgente à ses services locaux. La secrétaire générale a signé ce document, enregistré sous le numéro 679 et daté du 18 août. Cette note engage la responsabilité administrative des services locaux. Elle sanctionne ainsi tout refus injustifié de documents électroniques conformes aux exigences légales.

Cette instruction applique la note du Premier ministre n° 482 du 29 juillet 2026. Ce texte encadre l’usage des documents d’état civil électroniques par les institutions publiques et privées.

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Fin des exigences de copies papier superflues

Le ministère insiste sur l’obligation d’accepter les documents administratifs électroniques. Il demande également de limiter les pratiques qui freinent la transformation numérique. Ces pratiques imposent des charges injustifiées aux citoyens.

Les services doivent accepter les documents d’état civil électroniques dès qu’ils remplissent les conditions légales. Aucun établissement ne peut exiger une copie papier supplémentaire. Cette règle s’applique dès que le document électronique suffit légalement à prouver l’information demandée.

L’absence de signature manuscrite ne justifie plus un refus

La note interdit également un motif de refus courant. Les services ne peuvent plus rejeter un document électronique simplement parce qu’il ne porte pas de signature physique ou de cachet manuel. Cette règle s’applique dès que le document provient d’une plateforme officielle reconnue. Le document doit toutefois respecter les conditions légales garantissant son authenticité et sa vérifiabilité.

Aucun agent ni responsable d’un établissement scolaire ne peut exiger une version papier sans base légale explicite. Le texte demande aussi d’éviter toute procédure qui alourdirait les démarches des citoyens. Les familles ne doivent plus se déplacer inutilement pour obtenir des documents papier déjà disponibles en version électronique.

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Une application stricte exigée sur le terrain

Les services du ministre Sadaoui ont insisté sur l’application effective de cette instruction. Ils demandent l’acceptation systématique des documents électroniques conformes aux normes en vigueur.

Le ministère exige aussi la fin des exigences injustifiées de signatures ou de cachets manuscrits. Il demande de sensibiliser les agents chargés de l’accueil et du traitement des dossiers. Les services doivent enfin intervenir immédiatement face à tout refus infondé. Les responsabilités seront établies en cas de manquement constaté.

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