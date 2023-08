Étant non-conforme aux standards, l’APOCE met en garde contre un produit anti-moustiques

L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) a pris position face à la montée des produits potentiellement dangereux et inconnus sur le marché algérien.

Après une enquête menée en étroite collaboration avec son bureau situé dans la wilaya de Sétif, suite à des signalements concernant la présence de produits non conformes, l’APOCE s’est engagée dans un processus pour éclaircir la situation.

Suite à une demande d’informations adressée à la direction du Commerce de Sétif et à une enquête de terrain approfondie, il a été constaté que l’institution dont le nom apparaît sur l’emballage d’un liquide anti-moustique désavoue catégoriquement ce produit et refuse toute implication dans son importation.

En conséquence, l’APOCE adresse une mise en garde claire : il est fortement déconseillé d’acquérir ou d’utiliser ce produit. De plus, si vous rencontrez ce produit sur le marché, nous vous encourageons vivement à le signaler.

L’association appelle également les organismes de réglementation à collaborer étroitement pour réagir promptement à de telles situations.

L’Apoce met en garde contre un autre produit

L’Apoce avait récemment lancé une mise en garde à propos d’un produit non autorisé et non conforme qui circule sur le marché national.

Dans un post diffusé via son compte Facebook officiel dédié à la protection des consommateurs, elle a souligné qu’un produit anti-moustiques (d’une autre marque), actuellement disponible sur le marché national, émet une odeur similaire à celle de l’essence.

Suite à une plainte signalée à l’association, des échantillons de ce produit ont été collectés, et le bureau de l’APOCE à Sétif a été chargé de mener une enquête approfondie.

Les résultats des investigations ont révélé que cette activité de production n’était pas autorisée et que le propriétaire de l’établissement en question n’était pas le fabricant légitime de ce produit.