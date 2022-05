Et si l’avenir du trading Forex se jouait en Afrique ?

En février dernier a eut lieu à l’INSEEC une conférence donnée par Ellen Kountz, directrice du Pôle Finance sur les métiers du Forex en Afrique qui avait pour objectif de montrer aux étudiants de cette école de commerce mondialement reconnue, que des métiers liés à la finance émergent de part le monde et le trader Forex en est une des meilleures illustrations.

Qu’est-ce que le métier de trader Forex ?

Les métiers du Forex ( Foreign Exchange Dealer) concernent toutes les branches liées à l’échange de devises, et le trader Forex est le nom donné au professionnel en charge du change de monnaies ou opérations de changes (cambiste en français). Ce métier tend à se développer au vu des multiples échanges monétaires mondiaux ( 167 devises sur le Travelex) et l’Afrique est depuis quelques années fortement active sur les marchés du Forex.

L’Afrique, un trader Forex de taille

Sur le marché du Forex international, le dollar américain représente 87% des changes, le plaçant en tête du Top 10 des échanges monétaires. Or, aucune monnaie africaine n’est représentée dans ce classement alors que le continent africain est devenu un expert du trading en Afrique concernant ces devises. L’explication se trouve dans le fait que la monnaie numérique a pris une grande place dans les échanges monétaires sur le continent (les paiements via mobile sont la norme)et qu’elles ne concurrencent pas les monnaies fiduciaires déjà présentes. Le passage au mobile pour toute transaction professionnelle a permis à la monétique virtuelle de se développer plus rapidement sur le continent africain qu’en Europe par exemple. Cette mobilité et l’usage de l’internet qui coûte moins cher qu’une ligne fixe, a généré une expansion des échanges financiers entre pays africains et au niveau international, d’où une augmentation du nombre de traders Forex qui se professionnalisent de plus en plus.

L’évolution du marché du Forex en Afrique

L’Afrique du Sud est certainement le pays ou le Forex s’est le plus répandu ces dernières années grâce à sa politique économique très libérale, on comptait en 2017 19 milliards de dollars US de transactions via le Forex. Depuis l’arrivée du Covid-19 en Afrique, les 54 pays du continent ont explosé au niveau des transactions du trading Forex : confinement, absence d’échanges physiques internationaux ont poussé les intervenants économiques mondiaux à transiter sur les plateformes de trading Forex en ligne type Avatrade (3 ème plateforme de trading en ligne en Afrique, avec une note de régulation élevée). Ces trader Forex ont ainsi développé le marché avec une augmentation de près de 477% en 2020 ! L’ouverture aux marchés financiers internationaux grâce au trading en ligne et la possibilité d’intégrer un marché représentant près de 5 000 milliards de dollars quotidiens ne peut qu’encourager les vocations des traders Forex. L’Afrique est un continent qui sort de sa stagnation économique liée à son histoire postcoloniale. Les investisseurs américains et chinois concurrencent directement les européens, qui n’ont plus la part belle sur les marchés africains. La période de l’européocentrisme a pris fin et cela se ressent au niveau politico-économique de nombreux pays africains. La Chine a ainsi signé près d’une trentaine d’accords bilatéraux avec l’Afrique et le Yuan est la seconde monnaie la plus échangée sur le continent.

Devenir trader Forex semble donc être devenue une des options les plus lucratives en termes de métier sur le continent africain, et cela, de manière rapide, efficace. Mais comme tout métier lié à la finance, il ne peut être rentable qu’à condition d’être formé aux échanges financiers, de suivre l’activité économique des actifs à suivre et d’être accompagné par une des meilleures plateformes de trading Forex en Afrique.

