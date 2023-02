Est-ce dangereux de voyager en Algérie ? une journaliste d’Euronews répond

Peu connue pour les touristes étrangers, l’Algérie cache de multiples facettes qui font d’elle un pays très désiré par les voyageurs à la recherche de nouvelles aventures touristiques. Comme l’a déjà souligné le journaliste belge de l’émission « un Monde à part », en l’occurrence François Mazure, l’Algérie est une destination qui suscite de la curiosité et du mystère auprès des voyageurs étrangers.

Loin de disposer un potentiel qui peut accueillir un tourisme de masse, comme ses voisins la Tunisie et le Maroc, l’Algérie a récemment enregistré un afflux des touristes qui s’intéressent au pays. Et souhaitent tenter une aventure peu commune.

Parmi ces derniers, la journaliste d’EuroNews, Hannah Brown, qui a fait part de sa précédente aventure en Algérie. Notamment lors de sa participation au Treg Algeria Trail à Timimoun dans le Sahara algérien. En effet, cette dernière raconte qu’elle n’a pas pu résister à l’invitation au Treg. Qui allie sa passion de courir et son envie de voyager vers une nouvelle destination, dans ce cas l’Algérie.

Greetings from the Sahara pic.twitter.com/9e2VjMHwnR

— Hannah Brown (@hannahdingbrown) November 30, 2022