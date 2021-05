Essence super avec plomb : La date de sa suppression avancée

L’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) vient d’annoncer l’avancement de la date de suppression de l’essence super avec plomb en Algérie.

Selon Rachid Nadil, président du Comité de direction de l’ARH, la décision de l’avancement de la date a été prise ce dimanche 09 mai lors d’une réunion entre sa direction et le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab et des responsables de Sonatrach.

En effet, la suppression de la commercialisation de l’essence super avec plomb au niveau des stations-services a été avancée au début juillet au lieu du mois d’octobre 2021.

« Lors de cette réunion, il a été fait état de la finalisation de toutes les dispositions nécessaires en vue d’entamer le retrait définitif de ce type de carburant dans deux mois », a-t-il déclaré à l’agence officielle.

Quel sort pour les véhicules d’essence super avec plomb ?

Selon le président du Comité de direction de l’ARH, les automobilistes devront utiliser dès juillet 2021 l’essence sans plomb ayant un indice d’octane unifié « valable pour tous les véhicules ».

« Des tests ont été finalisés. Le nouveau produit proposé sera totalement sécurisé pour les différentes motorisations », a précisé Rachid Nadil.

À noter que l’Algérie a décidé d’abandonner l’essence super avec plomb pour ses effets nuisibles sur la santé ainsi que pour l’environnement. Cette décision entre également dans le cadre de la nouvelle politique de l’Etat visant à mettre fin à l’importation des carburants.