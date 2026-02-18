Essence : l’Algérie parmi les pays les moins chers au monde en février 2026

L’Algérie a enregistré en février 2026 l’un des prix essence Algérie les plus bas en Afrique et dans le monde. Selon des données récentes, le prix du litre s’est établi à 0,363 dollar, plaçant le pays au sixième rang mondial et au deuxième rang arabe, derrière la Libye.

Cette situation avantageuse pour les consommateurs algériens est à nuancer compte tenu du marché pétrolier mondial. Le prix gasoil Algérie est également très bas.

La politique énergétique algérienne, axée sur la maîtrise des prix des carburants Algérie, a un impact significatif sur le pouvoir d’achat des citoyens. Cette mesure permet de contenir les dépenses liées aux transports et aux biens de consommation.

La hausse mondiale des prix du carburant : quel impact sur l’Algérie ?

D’après un rapport de l’Unité de recherche Attaqa, cette légère baisse intervient alors même que le prix moyen mondial de l’essence a augmenté pour atteindre 1,30 dollar le litre en février, contre 1,28 dollar en janvier.

Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs, notamment les fluctuations du marché pétrolier international ainsi que les performances monétaires locales. Malgré ces tendances globales haussières, l’Algérie maintient des niveaux de prix particulièrement compétitifs. Cette situation est due en grande partie à la politique de subvention des carburants Algérie par l’État.

Classement des pays africains et arabes : l’Algérie se positionne

L’Algérie figure ainsi parmi les dix pays africains aux carburants les moins chers. Elle se classe derrière la Libye, où le litre d’essence s’affiche à 0,024 dollar, ce qui en fait le pays le moins cher au monde.

D’autres pays arabes apparaissent également dans le classement africain, notamment :

Égypte : 0,449 dollar/litre (8e mondial)

Sudan : 0,700 dollar/litre (20e mondial)

Tunisia : 0,887 dollar/litre (34e mondial)

Dans certains pays africains, les prix ont légèrement augmenté en février, tandis que l’Angola et le Soudan ont maintenu leurs niveaux précédents. Par ailleurs, des pays comme le Kenya misent progressivement sur les véhicules électriques afin de réduire la dépendance aux importations de carburant.

Impact économique du prix de l’essence : pouvoir d’achat et inflation en Algérie

En Algérie, le prix des carburants est un indicateur économique stratégique. Ils influencent directement la consommation des ménages, les coûts de transport et les charges des entreprises.

Le maintien de tarifs bas contribue à alléger les coûts logistiques et à limiter la hausse des prix des biens de consommation. Cette situation offre une marge de manœuvre supplémentaire face aux pressions inflation Algérie et soutient les politiques nationales dans le secteur énergétique, impactant directement l’économie Algérie.

