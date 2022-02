Espérance Sportive de Tunis : Bedrane n’est pas sorti de l’auberge

Les matchs barrages de la Zone Afrique pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar s’approchent. Il s’agit en fait, d’une double confrontation, aller-retour, réunissant la sélection nationale à son homologue camerounaise.

Une rencontre qui s’annonce déjà enflammée, notamment que les Fennecs algériens espèrent surmonter la déception de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, et leur élimination amère du premier tour de la dite compétition, suite à leurs résultats catastrophiques.

Le cauchemar des défaites poursuit les Fennecs

En effet, les hommes de Djamel Belmadi n’ont réussi à obtenir qu’un seul et unique point lors des 3 rencontres disputées en cette 33e édition de la CAN. Ces derniers ont fait un nul face à la Sierra Leone, ainsi que deux défaites face à la Guinée équatoriale et à la Côte d’Ivoire, respectivement.

Sur ce, Riyad Mahrez et ses coéquipiers vont devoir relever le défi, et revenir à leur niveau habituel, lors de la double confrontation qui les attendent la fin du mois de mars de l’année en cours.

Toutefois, le cauchemar des blessures des stars de l’équipe nationale ne cesse de prendre de plus en plus d’ampleur. Après la blessure de l’ailier Youcef Atal et l’annonce de son indisponibilité pendant des semaines, voici que son coéquipier Abdelkader Bedrane se joint à lui.

Bedrane forfait pour plusieurs semaines

En fait, le défenseur central de l’Espérance sportive de Tunis s’est blessé, cette semaine, lors des entraînements de son club tunisien, a annoncé ce dernier sur ses réseaux sociaux. Après avoir été soumis à des examens médicaux, il s’est avéré que le Fennec est victime d’une déchirure musculaire, qui nécessite une bonne durée de repos.

La même source a fait savoir, dans ce contexte, que le natif de Blida sera absent trois à quatre semaines avant de faire de nouveaux tests pour savoir s’il pourra reprendre la compétition.

Par ailleurs, il est également utile de préciser que Abdelkader Bedrane sera forfait lors de la rencontre de son club face à Jwaneng Galaxy, prévue ce samedi 12 février à Radès, et entrant dans le cadre de la première journée du groupe C de la phase des poules de la ligue des champions d’Afrique.