Esperance de vie en Algérie : l’ONS communique les chiffres

L’espérance de vie est un indicateur très déterminant de la qualité de vie dans un pays et du système de santé de celui-ci. Afin de jaugé tout cela, les pays établissement fréquemment des statistiques quant à l’espérance de vie, qu’ils diffusent après du grand public afin de tenir les spécialistes mais aussi les citoyens au courant.

L’Algérie connait une bonne évolution en ce qui concerne l’espérance de vie de la population. En effet, selon les informations communiquées par l’Office nationale des statistiques (ONS) et la direction de la population du ministère de la Santé, l’espérance de vie des Algériens passée de 47 ans à plus de 76 ans en soixante ans. Cette évolution est assez significative, car l’espérance a vie a fait un réel bond.

De plus, les responsables ont ajouté un point qui accentue cette évolution : le taux de mortalité chez les femmes et les enfants. Cet élément est considéré comme « comme l’un des indices de développement », et il est lui aussi en nette amélioration. Alors qu’il y a 60 ans l’Algérie comptait 108 cas de morts pour chaque 1000 nouveau-nés, le pays n’en comptabilise que 18,2 en 2022.

A quoi est due l’évolution de l’espérance de vie en Algérie ?

Cette évolution de l’espérance de vie en Algérie est le résultat d’autres évolutions qui ont eu lieu en parallèle. Elle est donc principalement causée par l’amélioration du système de santé au fil des années comme l’augmentation du nombre d’établissement hospitaliers et de proximités ou des moyens mis en place à la disposition du citoyen.

D’autres enlèvements ont eux aussi joué un rôle considérable. La qualité de vie s’est améliorée dans sa globalité en comparaison avec les premières années qui ont suivies l’indépendance. Les citoyens ont plus facilement accès à un logement, à l’eau potable, et aux différents éléments qui influencent d’indice de développement humain.

A noter, que selon les estimations communiquées, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus est égal à plus de 4 millions d’habitants, un chiffre assez conséquent.