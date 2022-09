Espagne : vers la régularisation des sans-papiers

L’Espagne reste une destination souvent choisie par les Algériens pour s’installer, et pour cause la proximité mais aussi la communauté qui y est déjà présente.

Beaucoup de pays européens mettent en place des mesures afin de profiter de cette émigration, souvent issue de main-d’œuvre qualitative. L’Espagne en fait partie, et entreprend plusieurs initiatives afin de régulariser des sans-papiers de façon assez massive, afin de pouvoir les embaucher.

En effet, la main-d’œuvre se fait rare et toute personne qualifiée est à présent recherchée afin d’intégrer le marché du travail.

C’est dans ce cadre que plusieurs mesures ont été annoncées à la fin du mois de juillet 2022. Celles-ci auront pour principal but de faciliter aux immigrés les démarches visant à être embauchés de façon régularisée et pallier au manque de capital humain. A savoir, qu’il sera aussi possible de lancer des recrutements et embaucher des individus étrangers, et ce depuis leur pays d’origine.

Régularisation des sans-papiers : quelle condition ?

Malgré une envie d’intégrer un maximum de personnes, l’Espagne met en place certains critères. Parmi eux, la durée sur le territoire espagnol est précisée. En effet, les personnes vivant en Espagne de façon irrégulière doivent y être depuis plus de deux années pour être éligibles à cette régularisation.

Afin de laisser l’opportunité à toute personne qualifiée de s’instaurer au sein du marché du travail espagnol, le pays revois même sa politique d’embauche vis-à-vis des étudiants étrangers. Ils pourront candidater pour des postes allant jusqu’à 30 heures par semaine. Cette mesure est très avantageuse pour les deux parties. Effectivement, d’un côté le pays profitera de personnes ayant des acquis et une expertise, et d’un autre des étudiants souvent manquant de ressources auront accès à de meilleures opportunités.

Plusieurs pays développés, tels que l’Allemagne ou le Canada, s’oriente vers de telles mesures. Le marché se retrouve dans le besoin de main-d’œuvre et beaucoup de secteurs d’activité sont impactés, et les conséquences sur l’économie du pays n’est pas moindre dans de tels cas.