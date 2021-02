Espagne : une violente rixe oppose des Algériens et des Marocains

Des Algériens et des Marocains, qui sont tous des travailleurs saisonniers, ont été les protagonistes d’une violente bagarre qui a éclaté dans le quartier Villanueva del Arzobispo, à Jaen, en Espagne. Malgré que cette violente bagarre n’avait pas fait de morts, la police espagnole avait quand même pu recenser plusieurs blessés.

Selon les informations rapportées par le journal espagnol Nius Diario, la bagarre a éclaté aux environs de 5 h du matin, au sein d’un quartier et d’une ville d’habitude calmes et tranquilles. La rixe, qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre, afin de séparer les protagonistes, avait pour origine une petite dispute entre les travailleurs saisonniers Algériens et Marocains.

Une bagarre qui perturbe le calme de la ville

Le maire de la ville avait tenu à souligner que ce genre d’incidents arrive rarement à Jaen, et que sa ville était connue pour accueillir depuis des années un grand nombre d’étrangers de toutes les nationalités, qui viennent travailler en tant que saisonniers dans le domaine de l’agriculture, sans que cela puisse être la cause du moindre problème auparavant.

L’enquête qui est en cours, n’avait pas encore pu donner les causes exactes de cette bagarre qualifiée de violente. Le nombre exact des participants, n’avait pas non plus été indiqué. Cependant la police avait pu enregistrer plusieurs blessés, dont certains se trouvent dans un état critique. Ils ont été évacués vers l’hôpital de San Juan de la Cruz de Úbeda.

Un des habitants de la ville avait pu filmer quelques secondes de l’intervention des forces de l’ordre qui avait mis fin à la bagarre. La vidéo a été par la suite partagée par la police locale. Le journal espagnol indique enfin qu’aucun policier n’a été blessé pendant l’intervention.