Espagne : un migrant Algérien face à de lourdes accusations

Un migrant clandestin algérien âgé de 20 ans, accusé de l’embarquement illégal de 16 personnes à Calvià l’été dernier, a été présenté hier dans un tribunal espagnol. Le jeune homme qui a complètement nié être membre d’une organisation de trafic d’humains, risquerait une peine d’emprisonnement de 5 ans.

« Je n’étais pas le capitaine du bateau. J’ai payé 700 euros pour venir en Espagne “ , déclare le suspect, lors du procès qui s’est déroulé devant le tribunal régional de Palma. À noter que le bateau en question qui transportait 17 personnes, le mis en cause y compris était arrivé à la plage de Portals Vells, à Calvià, vers 11 heures le 14 août 2021.

Par ailleurs, selon un enquêteur de la police nationale espagnole, un autre migrant clandestin avait identifié le suspect comme étant le propriétaire du bateau.

Selon le récit du jeune homme algérien, il avait quitté l’Algérie il y a deux jours avec le reste des migrants et lorsqu’ils sont arrivés à Majorque, le propriétaire du bateau le lui a confié. Ceci expliquerait, selon lui, les vidéos le montrant en train de prendre le bateau en main après le débarquement.

Migration clandestine en Espagne : des chiffres alarmants

Il est important de rappeler que le nombre des harragas algériens augmente chaque année. D’ailleurs, en 2021, plus de 15000 ont quitté l’Algérie pour l’Europe de façon clandestine. En effet, durant les mois de septembre et octobre de l’année dernière, des familles entières ont traversé la méditerranée pour rejoindre la côte espagnole.

Selon L’Ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne (UE) en Algérie, Thomas Eckert, les chiffres sont alarmants. Effectivement, plus de 2 200 Algériens ont été secourus ou interceptés par la Garde Civile Espagnole entre le 1ᵉʳ et le 23 septembre 2021. D’après ces mêmes autorités, environ 1900 migrants clandestins, dont 72 % sont des Algériens, ont été enregistrés du 27 septembre au 3 octobre 2021.