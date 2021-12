Espagne : un Algérien met le feu à la tente de 2 SDF

Un Algérien de 33 ans a été arrêté par la police espagnole dans la ville balnéaire de Palma, suite à un incendie qui s’est déclenché mardi dernier, vers les coups de 13 h.

Le site diariodemallorca qui a rapporté le fait divers explique que le mis en cause est poursuivi pour incendie volontaire ainsi que pour des infractions de menace. En effet, les faits se sont déroulé à Polígono de Can Valero de Palma ou une violente bagarre a été signalé à la police.

Il s’agit de l’histoire d’un Algérien à qui on a interdit de passer la nuit avec deux autres sans-abris (SDF) dans leur tente, et ce, en dépit de ses menaces. Afin de se venger, le mis en cause est passée l’action. Après avoir mis du feu à leur tente, un incendie s’est déclenché nécessitant l’intervention des éléments de la police qui ont utilisé des extincteurs.

Il a mis du feu alors que la tente n’était pas vide

D’après la même source, le feu a été mis alors que les deux sans-abris dormaient à l’intérieur de la tente. L’un d’eux s’est réveillé suite à la fumée qui se dégageait et la forte chaleur causée par les flammes.

Après avoir été interrogé sur les raisons de la bagarre, les deux victimes ont confié que la vie à côté du mis en cause était insupportable. En attendant son procès, le mis en cause est poursuivie pour incendie volontaire ainsi que pour des infractions de menace