Espagne: un Algérien arrêté après une agression sur trois jeunes

Il est poursuivi pour blessures et vol avec violence après une agression collective sur trois jeunes dans le parc de Palma en Espagne. Un jeune Algérien de 21 ans a été interpellé, hier mardi, par les forces de sécurité après une vaste opération de recherche dont les complices sont toujours en fuite.

L’agression s’est produite samedi dernier dans un parc de Palma vers 03 h 15, lorsqu’un groupe de 8 personnes composé de jeunes espagnols et algériens s’en sont pris à trois individus qui se promenaient tranquillement dans le parc. Les assaillants attaquent violemment leurs victimes leur infligeant des blessures et fractures plus ou moins graves. L’un des victimes a réussi tout de même à appeler la police qui s’est précipité sur les lieux. Les agresseurs ont pris la fuite avant que l’un deux, un Algérien ne soit intercepté, selon le média espagnol Mallorca diaro.

Injures, vol et coup de poings !

L’un des victimes encore sous le choc, explique qu’il se promenait avec ses deux amis dans le parc avant de percevoir un groupe de personnes avançant d’une allure menaçante vers eux. Ces derniers les attaquent violemment les couvrants d’insultes avant de voler leurs téléphones et portefeuilles. Un des victimes a appelé la police, mais les assaillants ont réussi tout de même à s’en fuir, laissant une des victimes à même le sol baignant dans son sang.

En effet, l’un des trois jeunes victimes souffrait de blessures graves et saignait abondamment du visage, selon la même source, pour lesquels il a dû être transféré à l’hôpital avec plusieurs fractures et en attente d’une intervention chirurgicale.

Une fois sur les lieux, les forces de sécurité ont effectué une perquisition dans la zone suite à laquelle un des agresseurs a été identifié après que les victimes l’aient reconnu. Mis en examen, il est poursuivi pour blessures et vol avec violence. L’enquête est toujours en cours pour identifier les autres suspects impliqués dans cette agression.