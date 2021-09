Espagne : près de 1500 harraga arrivés en Espagne en seulement 72 h

Une nouvelle avalanche de harraga Algériens a envahi l’Espagne durant les dernières 72 heures. Un nouveau record a été enregistré, après celui des mois de juillet et août. Les chiffres demeurent désormais très inquiétants.

En effet, quelque 1500 harraga, dont la majorité sont de nationalité algérienne ont débarqué, entre le 18 et le 20 septembre de cette année en cours, sur les côtes espagnoles, a indiqué hier, via son compte Facebook, Francisco Jose Clemente Martin du centre international d’identification des migrants disparus (Cipimd) et membre de l’ONG Heroes Del Mar.

Ces harraga, dont des femmes, des mineurs et des enfants, sont arrivés en 72 heures par 80 embarcations, aux côtes espagnoles de Almeria, Alicante, Murcie et les iles Baléares, a fait savoir la même source.

1000 migrants parmi les 1500 qui tentaient la traversée clandestine ont été interceptés par la Garde civile des gardes côtes espagnols, tandis que les quelque 500 autres harraga ont pris la fuite sans être interceptés par les autorités espagnoles.

Un record absolu en trois jours consécutifs

Dans le même sillage, le membre de l’association d’aide aux harraga, Francisco Jose Clemente Martin en l’occurrence, désormais devenu une référence dans le domaine, a déclaré que c’est » un record absolu de trois jours consécutifs »

La même source a révélé que parmi les migrants arrivant dans la même période, deux personnes sont mortes sur les côtes de Almeria, dont seule une a été identifiée.

Il est également utile d’indiquer que les harraga interceptés par les autorités espagnoles seront relâchés au bout de 72 heures au maximum, avec une décision d’expulsion, dont 90 % de ces décisions ne seront jamais appliquées.

Par ailleurs, près de 400 embarcations sont arrivées aux côtes espagnoles depuis le début de l’année, avec un grand nombre de harraga, a indiqué Francisco, affirmant son incapacité de prendre en charge tous ces ressortissants.