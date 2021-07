Espagne : plus de 200 harragas algériens en l’espace de 24h

Les traversées de migrants algériens vers les côtes espagnoles se poursuivent. En effet, dans la soirée du 1 juillet 2021, plus de 200 algériens sont arrivés à Almeria, ville côtière de l’Espagne.

En effet, selon les chiffres rapportés hier et aujourd’hui par Francisco Jose Clemente Martin, membre d’une ONG espagnole qui se charge de l’accueil des migrants, neuf embarcations ont été interceptées par la garde civile espagnole, à bord desquelles se trouvaient des Algériens en majorité.

L’activiste a également alerté de la disparition de cinq patères, des petites embarcations qui transportaient plus de 100 harraga. Ce dernier a déclaré sur sa page Facebook que “ plus de 200 personnes algériennes ont été localisées à bord d’embarcation de fortune, mais que seule une petite centaine d’entre eux ont été secourus et amené à bon port”.

À travers un communiqué Facebook, Francisco José Clemente Martin a déclaré être venu en aide à quatre navires qui ont demandé de l’aide sur le téléphone d’urgence, il se dit également “très préoccupé et inquiet par la disparition de cinq bateaux, depuis maintenant plus de 48 h”.

Plusieurs nouvelles embarcations attendues dans la soirée d’hier

Selon cet activiste, dans la journée du jeudi, la garde civile espagnole a intercepté au large d’Almeria, quelques embarcations de migrants clandestins qui ont tenté d’atteindre les côtes espagnoles, dont beaucoup ont été relâchées. À bord des embarcations se trouvait d’après lui, une femme âgée, qui a fui son pays natal car, battue par ses propres fils.

Le membre de l’ONG « Héroes Del Mar » a conclu sa publication, en assurant que plus de migrants illégaux arriveront dans la soirée, et que cet événement sera documenté par la publication de photographies et de vidéos.

L’identité algérienne de ces harraga est plausible dans la mesure où la région d’Almeria, est devenue depuis 2006 la destination privilégiée du trafic de l’immigration clandestine vers l’Espagne depuis l’ouest oranais.