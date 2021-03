Espagne : longtemps recherché, un ressortissant Algérien enfin arrêté

Âgé de 44 ans, ce ressortissant Algérien en situation irrégulière en Espagne, est l’auteur de plus de 150 vols, selon la police espagnole. 38 mandats de perquisition et d’arrêt pèsent également sur ce sans papier Algérien, qui vit depuis 20 ans en Espagne.

Selon le journal espagnol El Mundo, le voleur de 44 ans a été arrêté par la police espagnole quelques jours après son dernier vol, perpétré le 07 février 2021. Le ressortissant Algérien, dont les vols ont été commis partout sur le territoire espagnol, avait atteint l’impressionnant record de 14 vols, pendant ses deux dernières semaines de liberté.

L’enquête et l’arrestation

Toujours selon le journal espagnol, et malgré que le malfaiteur fait l’objet de 38 mandats de perquisition et d’arrêt, l’enquête qui s’est clôturée par son arrestation, n’a débuté qu’en mois de janvier dernier, suite à plusieurs plaintes de citoyens espagnols habitants de la capitale Madrid.

Les plaintes déposées au niveau des commissariats de la capitale espagnole se ressemblaient toutes, ce qui avait indiqué aux enquêteurs la présence d’un unique mode d’emploi, donc d’un seul suspect. En effet, les vols commis par le ressortissant Algérien s’effectuaient dans les restaurants. Il profitait de l’inattention de ses victimes, des couples dans leur majorité, pour subtiliser leurs téléphones portables, leurs sacs à main ou leurs portefeuilles.

Selon les informations communiquées par la police nationale espagnole, le voleur changeait son adresse à chaque fois, ce qui a rendu son identification et son arrestation, particulièrement ardues. Cependant, et suite à son dernier coup, le 7 février 2021, les policiers espagnols ont réussi à le localiser, et ils ont procédé à l’arrestation du voleur surnommé « El Profesional » par la presse Espagnole.

Le ressortissant Algérien de 44 ans, reconnu coupable d’au moins 14 vols, et qui possède déjà un long casier judiciaire, va devoir faire face à une longue liste d’accusations. Les policiers espagnols, suite à l’arrestation, ont transféré le suspect devant le tribunal. Il est actuellement placé en détention, suite à la décision du juge.