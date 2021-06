Espagne : le triste sort d’une jeune femme Algérienne

En Espagne, et plus précisément dans la région de Valence, le corps d’une jeune femme a été retrouvé dans un état de dégradation très avancé, dissimulé à l’intérieur d’un puits. Il s’agit d’une jeune femme d’origine Algérienne, Wafaa Sebbah, âgée de 19 ans seulement. La jeune femme était portée disparue depuis 2019.

Cela fait plus de 19 mois qu’aucune trace de la jeune Wafaa n’a été retrouvée, au grand dam de sa mère qui n’a cependant jamais perdu espoir de revoir un jour sa fille vivante. « Je rêve d’elle chaque nuit. Je rêve qu’elle va revenir pour me prendre dans ses bras », a confié la maman de Wafaa au journal espagnol Nius Diario qui rapporté l’information.

Victime d’un barbare psychopathe

C’est suite à son arrestation que l’assassin de wafaa, appelé El Tuvi, a conduit les enquêteurs de la police à l’emplacement du funeste puits ou le cadavre de la jeune fille était dissimulé. Arrivés sur les lieux, les éléments de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Guardia Civil découvrent avec horreur le corps d’une femme avec un sac en plastique sur la tête.

Le mis en cause avoue qu’il avait tué la jeune femme en l’asphyxiant. Mais le corps de la victime livre bien plus que cela. Le criminel l’aurait attaché afin de l’immobiliser, et en plus de lui avoir tiré dessus avec un pistolet à plombs, il l’aurait également violé sans qu’elle puisse se défendre.

El Tuvi, selon la même source, serait âgé de 30 ans, et wafaa n’est peut-être pas sa première victime. Le mis en cause possède déjà un casier judiciaire bien noirci par des atteintes faites aux femmes. Le trentenaire a été en effet déjà condamné pour plusieurs graves délits concernant des agressions sur ses ex-compagnes. En 2018 par exemple, il a été arrêté pour avoir brulé la voiture de sa copine et pour avoir saccagé son domicile, deux ans après, il récidive en s’en prenant directement à elle, et en l’agressant physiquement.