Espagne : le bilan des harraga algériens s’alourdit

Le phénomène connu sous le nom de harraga devient de plus en plus alarmant, les chiffres enregistrés quotidiennement sont devenus désormais très inquiétants, une situation qui incite à tirer la sonnette d’alarme.

En effet, dans la nuit du lundi à mardi, une autre vague de migrants clandestins est arrivée aux côtes sud espagnoles, a fait savoir aujourd’hui, Francisco Jose Clemente Martin, du Centre international d’identification les migrants disparus (CIPIMD) et membre de l’ONG Heroes Del Mar.

Selon la même source, sept embarcations transportant quelque 106 harraga de nationalités différentes, dont la plupart sont des Algériens, ont été interceptés pendant la nuit par les gardes-côtes des îles Baléares.

Francisco Jose Clemente Martin a ajouté en ce sens, que le troisième et quatrième navire transportaient 21 migrants clandestins, tandis que le sixième et le septième avaient à bord 31 harraga.

Neuf embarcations arrivées hier en Espagne

Pour les embarcations d’hier, le même activiste a révélé qu’un total de neuf bateaux transportant quelque 123 migrants algériens ont été secourus par la Garde civile de Carthagène – Murcie.

Il a précisé en outre que la première embarcation portait 16 harraga, dont une femme, tandis que la deuxième transportait 19 personnes, dont 18 hommes et une seule femme.

Pour la troisième embarcation, elle avait à son bord 11 candidats, tous des hommes et la quatrième 11 harraga, dont une femme et un enfant.

Les navires numéro cinq et six contenaient 16 hommes et le septième un nombre de 19 de personnes, dont une femme. Quant au huitième bateau, il embarquait 16 migrants clandestins, parmi eux deux femmes. Le neuvième et dernier navire transportait à son bord une quinzaine de personnes, dont 14 hommes et une femme.

Par ailleurs, l’activiste Francisco Jose Clemente Martin a précisé sur son compte Facebook officiel que tous les migrants algériens arrivés par ces dernières embarcations sont en bonne santé.