Espagne : l’Algérienne Amina Bettiche remporte le Marathon de Castellón 2023

Les rues de Castellón, dans la région nord de Valence, se sont à nouveau remplies le week-end dernier pour profiter d’une nouvelle édition du marathon de la ville. Le Marathon de Castellón est un évènement sportif inscrit au calendrier officiel de la Fédération royale espagnole d’athlétisme. L’Algérienne Amina Bettiche a remporté la 13ème du marathon ce dimanche 26 février.

En effet, l’athlète de 35 ans a fini la course avec un temps de 2h28:29. La Kényane Peninah Jerop Kandie et l’Éthiopienne Birho Adhena Gidey sont venues se classer derrière l’algérienne.

Chez les hommes, l’Ethiopien Dadi Yami s’est imposé dans la dernière ligne droite avec un temps de 2:11:15 heures. Il dépasse de justesse le marocain Lemi Dumecha, détenteur du meilleur temps de l’histoire du Marathon de Castellón.

Précédemment, Amina Bettiche avait remporté en 2013 le 3000 mètres steeple des Jeux méditerranéens à Mersin ainsi que les jeux de la solidarité islamique à Palemberg. Ensuite, elle avait décroché le bronze lors des championnats panarabes d’athlétisme de Doha au cours de la même année. Un sondage organisé par l’agence de presse algérienne (APS) avait désigné Amina Bettiche comme meilleure sportive algérienne en 2013.

En 2017, elle est médaillée d’argent du 3000 mètres steeple. Elle se classe troisième sur le 1500 mètres. En novembre 2022, Bettiche avait fini en première position du semi-marathon de Deauville en France.

Elle viendra confirmer sa bonne forme quelques semaines plus tard en gagnant le Challenge de Cross-country à Bouzi Saâl. Derrière elle, se classent Malika Benderbal (AS Protection Civile d’Alger) et Ghania Rezig (Elite Bordj Bou Arréridj).