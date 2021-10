Espagne : la police fait tomber un irréductible délinquant algérien

Plusieurs délits, plus particulièrement sept avaient comme point en commun un seul auteur, un jeune algérien. Âgé de 19ans, le délinquant multirécidiviste a déjà été arrêté à neuf reprises. Accusé de vol avec violence et intimidation, d’entrave à la justice, de vol et de violation de domicile.

Il a dernièrement été arrêté le 16 septembre suite à une agression sur un jeune homme avec deux autres personnes lui volant son téléphone et son argent. La victime a déposé une plainte permettant leur arrestation. Trois jours plus tard, leur réponse à la dénonciation de la victime dont ils connaissent le domicile était de s’y rendre pour l’agresser avec un couteau.

Quatre jours plus tard, le même délinquant tente de cambrioler une maison dans la région de Père Garau, obstrué par le déclenchement de l’alarme. Ce n’est pas tout, armé d’un couteau et d’un marteau il décide d’agresser une personne l’après-midi suivant, cette dernière s’apprêtait à déposer 600 euros dans un distributeur, elle a fini par lâcher les billets suite à un coup de marteau de son complice.

Il se cache quelques jours après plusieurs vols notamment un contre une femme dont l’appartement a été incendié, elle a dû être secourue par les pompiers. Il a été repéré et arrêté par la police espagnole en essayant de nouveau de pénétrer dans ce même appartement.

Les algériens en situation irrégulière omniprésents en Espagne

En effet, l’Espagne est l’un des pays européens qui rencontre le plus de harraga algériens dans ses frontières.Un nouveau record a été enregistré en septembre, en trois jours consécutifs à savoir 1500 harraga dont la majorité sont de nationalité algérienne.

Des chiffres alarmants et un flux devenu incontrôlable, cette situation inquiète les autorités espagnoles de plus en plus, ils ne peuvent plus gérer les migrants clandestins.