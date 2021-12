Espagne : la police fait tomber un Algérien pour viol d’une femme

La violence faite aux femmes notamment celle sexuelle est un phénomène qui prend de plus en plus de proportions dangereuses dont la reconnaissance par la société dans son ensemble ainsi que par les pouvoirs publics n’est qu’à ses premiers balbutiements.

En Espagne, un Algérien a été arrêté par les services de sécurité, le 14 décembre dernier, pour avoir agressé sexuellement une jeune femme dans le parc Ses Estacions à Palma. Le suspect aurait poussé de force sa victime dans un endroit isolé pour enfin l’agresser.

Agression sexuelle et menaces

En effet, l’incident s’est produit le 12 décembre dernier vers 22h, lorsque plusieurs passants ont entendu une femme crier à pleins poumons dans le parc de Ses Estacions. Inquiets, ils se dirigent vers un coin le plus isolé du parc pour assister à une scène qui choque plus d’un. Une femme en état de choc allongée par terre et dont les vêtements ont été violemment arrachés.

Indignés et choqués, les passants appellent les services de sécurité qui n’ont pas tardé à envahir les lieux. Interrogés, les passants disent « avoir entendu les cris d’une femme qui demandait à son assaillant de la laisser tranquille », furieux, il l’agresse lui infligeant des blessures dans plusieurs parties de son corps avant de la menacer de mort.

Plusieurs heures après l’agression et après identification par la victime ainsi que les témoins, l’Algérien de 28 ans a été interpellé par la police. Il sera présenté devant la justice pour les accusations qui lui sont portées.