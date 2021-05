Espagne : Interpellation de trois Algériens pour vol avec effraction

La Garde civile d’Ibiza a procéder le jeudi passé à l’arrestation de trois hommes algériens pour vol avec effraction sur une maison de Santa Eularia.

L’arrestation s’est fait après une plainte de la victime, qui explique avoir rencontrer les voleurs sur le chemin du retour. Ils transportaient les objets voler au domicile de la victime qu’ils avaient pénétrés après avoir forcer la porte d’entrée. Les objets voler étaient des instruments de musiques et certains appareils électroniques appartenant à la victime.

Les individus ont été arrêtées et mis à la disposition du tribunal d’instruction d’Ibiza numéro 3. Un des arrêtés avait déjà fait l’objet d’arrestation auparavant pour des faits similaires.

Plusieurs autres arrestations de ce type

En effet plusieurs arrestations de ressortissants algériens ont eu lieu cette année en Espagne. Etant devenu la destination favorite des « haragas » algériens, l’Espagne se retrouve confrontés à plusieurs délits en lien avec des migrants algériens présents illégalement sur le territoire espagnol.

Comme ce fut le cas avec celui que l’on nomme « le professionnel ». Un algérien de 44 ans qui a fait l’objet de plusieurs avis de recherche et de mandat d’arrêt. Il aurait été responsable de plus de 150 vols. Il a finit par être arrêter par la police espagnole après leur avoir donner beaucoup de fil à retordre. Il est aujourd’hui en détention.

Deux autres algériens avaient été arrêtés pour vol avec violence à Valence. Il aurait étrangler leur victime jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse pour finir par lui voler ce qu’elle possédait. Les deux accusés bien connus des services de police, ont été arrêter et juger pour vol avec violence et intimidation.

L’Espagne tente de trouver une solution afin d’encadrer avec plus de fermeté l’entrée des ressortissants algériens.