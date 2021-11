Espagne : deux algériens arrêtés après 3 délits dans le même jour

Beaucoup d’algériens entrés en situation irrégulière en Europe « haraga », tombent dans la délinquance pour tenter de survivre. Il s’agit souvent de personnes très jeune, qui finissent en prison et font objet d’une décision d’expulsion, ils sont renvoyés dans leur pays une fois la peine de prison terminée.

Deux algériens âgés de 18ans faisait d’une décision d’expulsion, seulement pour découvrir après qu’ils ont commis plusieurs délits à Alicante, notamment deux vols et une agression physique en poignardant une personnes dans le dos. La police a reçu un appel les alertant d’une personne blessée à coup de couteau dans la région de la Rambla. Les deux garçons avaient pris la fuite avant la venue des agents de la police sur les lieux.

La victime a indiqué qu’elle marchait dans la rue tranquillement jusqu’à ce que deux jeunes hommes l’ont poussé et poignardé par la suite.

Jamais deux sans trois

Les agents de la police ont fini par avoir un deuxième appel cette-fois ci les alertant d’un vol pas très loin du lieu de la première agression. Il s’agissait des mêmes algériens, qui ont agressé à nouveau deux autres personnes avec un couteau pour voler de l’argent.

Avec les déclarations et descriptions des victimes, la police a réussi à arrêter les deux migrants clandestins. Une enquête a été initié révélant que les deux jeunes hommes sont impliqués dans une autre scène violente qui a eu lieu le matin même, ils ont violemment frappé une personne et volé sa veste et son portefeuille.

Le tribunal d’Alicante a ordonné l’incarcération des deux algériens en situation irrégulière en Espagne.