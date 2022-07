Espagne : des Algériens sans billets bloqués au port

Le manque de place et la non disponibilité des billets pour les traversées maritimes se font ressentir plus intensément en été. En pleine saison estivale, la diaspora algérienne désire rendre visite à ses proches qui vivent toujours en Algérie.

Beaucoup d’Algériens qui résident en France, se sont déplacés vers l’Espagne pour ensuite se diriger vers l’Algérie par voie maritime. La diaspora algérienne installée en France opère ainsi pour minimiser ses coûts, rejoignant l’Espagne par voie terrestre.

Cependant, arrivés sur place et n’ayant pas acheter de billets au préalable, les algériens se retrouvent face à une impasse. En effet, les places manquent et ces personnes se voient passer leurs journées et leurs nuits à la rue, dans la l’attente de disponibilités.

Des Algériens sans billets veulent quitter l’Espagne

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, beaucoup d’individus bloqués en Espagne témoignent. Ils affirment être là depuis « 20 jours, sans douche et à la rue ». Ils se présentent quotidiennement au port d’Alicante sans billets ou avec des billets ouverts espérant trouver une place parmi les passagers avant la fin des vacances.

L’un des individus, affirme haut et fort que les « bateaux quittent le port vides », laissant les voyageurs au quai. Selon les dires de ces personnes, le blocage se ferait du côté de l’Algérie alors que l’Espagne se dédouane de toute responsabilité.

Devant la caméra, des personnes de tous âges défilent un à un, avec tous la même problématique : leur incapacité à quitter l’Espagne pour rejoindre l’Algérie. D’après eux, aucun billet n’est disponible que ce soit au sein d’agences ou sur le site Internet d’Algérie Ferries.

Dans les différents témoignages face caméra, les Algériens expriment leurs mécontentements et demandent aux responsables algériens des solutions. L’un des Algériens demande explicitement aux députés de s’impliquer ajoutant qu’il faut « défendre le citoyen algérien ».