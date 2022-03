Espagne : des Algériens impliqués dans une grosse affaire de gangs

Le taux de criminalité en Espagne est en hausse, les criminels arrêtés sont de nationalité espagnole ou parfois étrangère, et souvent, ça parle d’algérien parmi ces derniers. Les médias Espagnol ont annoncé que durant ces dernières semaines, 9 personnes ont été arrêtées pour des crimes de cambriolage, vol et violence. Parmi ces personnes, on trouve des Espagnoles comme on trouve des Algériens.

La première affaire revient au mois de janvier de l’année en cours. Dans une intervention des forces de l’ordre espagnole, quatre hommes ont été arrêtés après avoir commis un crime de vol et de violence dans un Bar. Les 4 accusés, de nationalité algérienne, ont frappé une victime violemment, ils lui ont volé son téléphone et ils se sont enfuis.

La victime a déposé plainte, juste après la fuite des agresseurs, suite à laquelle les accusés ont été arrêtés.

Les faits, liés à la deuxième affaire, se sont déroulés en plein jour, vers les coups de 13h00, lorsqu’un homme s’est dirigé vers un distributeur de billets qui se trouve dans le quartier de Moliner pour vérifier si sa retraite a bien été versée. Pendant ce temps, l’homme a été surpris par une personne qui le menaçait avec une arme et qui revendiquait 20 euros.

L’homme, terrifié et sous menace, a montré à l’accusé qu’il n’a aucun argent et qu’il n’a même pas reçu sa retraite, après cette information, l’accusée a poignardé, à plusieurs reprises, le clavier du caissier avant de sortir et de s’enfuir.

Au moment de l’incident, une patrouille de police était de passage et elle a arrêté l’accusé sur place avant qu’il puisse s’échapper.

Arrestation de trois voleurs accompagnés d’un mineur en Espagne

Dans une autre histoire similaire, les forces de l’ordre espagnoles ont arrêté 4 personnes qui ont essayé de voler un scooter électrique. Dans la rue de Joan Miró, les accusés ont attaqué un homme qui rentrait sur son scooter électrique à 02h50 du matin. Deux jeunes l’ont empêché de passer par la rue, tandis que les deux autres ont essayé de lui enlever son scooter en force.

Les policiers se sont présentés sur place et ils ont pu arrêter les accusés. Il s’agit de quatre jeunes, parmi lesquelles un Algérien âgé de 18 ans, deux Espagnoles âgés respectivement de 20 et 18 ans et ces trois étaient accompagnés d’un mineur.