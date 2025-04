Espagne – Algérie : Baleària ouvre 2 nouvelles lignes maritimes pour l’été 2025

La compagnie espagnole de transport maritime Baleària a annoncé l’ouverture de deux nouvelles lignes reliant l’Espagne à l’Algérie à partir du 15 juin prochain. Dans un communiqué publié sur son site officiel, l’entreprise a précisé que ces liaisons maritimes supplémentaires relieront Barcelone à Alger et Barcelone à Oran, à raison de deux traversées par semaine pour chaque itinéraire. Ce dispositif restera en vigueur jusqu’au 15 septembre 2025, période correspondant à la haute saison estivale et au pic de fréquentation des voyageurs algériens résidant en Europe.

Avec cette initiative, Baleària renforce sa présence sur le marché algérien qu’elle qualifie de prioritaire dans sa stratégie de développement. La compagnie opère actuellement trois liaisons hebdomadaires entre Valence et Mostaganem, consolidant ainsi sa position parmi les principaux opérateurs maritimes entre les deux rives de la Méditerranée.

Offre promotionnelle estivale : des réductions sur les billets

L’annonce de l’ouverture de ces nouvelles lignes s’accompagne d’une offre promotionnelle destinée aux passagers souhaitant voyager entre l’Espagne et l’Algérie durant l’été. Baleària propose en effet une réduction de 15 % sur les prix des billets, une mesure visant à attirer davantage de voyageurs durant cette période stratégique.

Les prix promotionnels sont fixés comme suit :

Valence – Mostaganem : 169 €

Barcelone – Oran : 173 €

Barcelone – Alger : 179 €

Cette politique tarifaire attractive s’adresse principalement à la diaspora algérienne en Espagne et en Europe, très nombreuse à retourner au pays durant l’été. En diversifiant ses destinations et en rendant ses tarifs plus accessibles, Baleària confirme son ambition d’être un acteur clé du transport maritime entre l’Algérie et l’Espagne.

Espagne : une destination de plus en plus prisée

En 2024, l’Espagne a franchi un nouveau cap historique en accueillant 94 millions de visiteurs étrangers, selon une estimation annoncée par le ministre du Tourisme, Jordi Hereu. Ce chiffre marque une hausse de 10 % par rapport à 2023 et confirme la position de l’Espagne comme deuxième destination touristique mondiale, juste derrière la France.

Chaque année, beaucoup d’Algériens choisissent la péninsule ibérique pour leurs vacances, attirés par la proximité géographique, les affinités culturelles, les paysages variés et la richesse du patrimoine historique espagnol. Des villes comme Barcelone, Valence, Madrid ou encore Alicante figurent parmi les destinations les plus prisées.

L’été représente la période de pointe, avec une augmentation notable des liaisons aériennes et maritimes entre les deux rives de la Méditerranée. Le climat agréable, les plages, la gastronomie et les activités culturelles proposées attirent autant les familles que les jeunes voyageurs en quête de découverte ou de détente.

Visa Schengen pour l’Espagne : quelle est la procédure pour les Algériens ?

Malgré cet engouement croissant, les ressortissants algériens sont soumis à l’obligation de visa pour tout séjour en Espagne, y compris pour une courte durée. L’entrée sur le territoire espagnol est régie par les règles de l’espace Schengen, qui impose un visa de court séjour (type C) aux citoyens de pays tiers.

Ce visa permet de séjourner ou de transiter en Espagne et dans l’espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours. Pour l’obtenir, les candidats doivent déposer une demande auprès des services consulaires espagnols ou de centres agréés, en présentant un dossier complet : formulaire rempli, passeport valide, justificatifs de ressources, assurance voyage, preuve d’hébergement et billets de transport aller-retour.

Avec la forte demande pendant la saison estivale, il est vivement conseillé d’anticiper les démarches et de respecter les exigences documentaires pour éviter les refus ou les retards. Malgré la complexité de la procédure, le désir de découvrir l’Espagne reste fort chez les Algériens, qui continuent de la considérer comme l’une des destinations européennes les plus accessibles et attractives.

Tourisme en Algérie : une croissance remarquable en 2024

L’Algérie, vaste pays aux paysages contrastés, allant des rivages méditerranéens aux immensités sahariennes, possède un potentiel touristique immense encore largement sous-exploité. Entre son patrimoine millénaire, ses sites naturels d’exception, sa diversité culturelle et ses traditions ancestrales, elle dispose de tous les ingrédients pour devenir une destination incontournable du tourisme international.

En 2023, l’Algérie a accueilli environ 3,3 millions de visiteurs, générant près de 1,6 milliard de dollars de recettes touristiques. En 2024, cette dynamique s’est poursuivie avec une progression de plus de 10 %, atteignant les 3,6 millions de touristes, selon les dernières estimations du ministère du Tourisme. Ces chiffres traduisent une prise de conscience des autorités quant à l’importance stratégique du tourisme dans la diversification de l’économie nationale.

Pour accompagner cet essor, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs plans de développement, notamment le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT) 2025, qui vise à moderniser les infrastructures, à structurer l’offre touristique et à renforcer la qualité des services. En parallèle, le gouvernement ambitionne d’atteindre les 12 millions de visiteurs à l’horizon 2030, grâce à une politique de valorisation des sites touristiques emblématiques : la Casbah d’Alger, le Tassili n’Ajjer, le M’zab, les plages de Béjaïa et Jijel, les oasis de Ghardaïa et Timimoun, ou encore les vestiges romains de Timgad et Djemila.

Tourisme en Algérie : de nombreux défis à relever

Malgré les progrès réalisés, le développement du tourisme en Algérie reste confronté à plusieurs obstacles structurels. Les procédures de visa demeurent complexes pour les visiteurs étrangers, ce qui freine l’arrivée des touristes internationaux. Les capacités d’accueil, notamment en matière d’hébergement, restent limitées dans certaines régions pourtant riches en attraits touristiques. À cela s’ajoute un manque de promotion à l’international et une image du pays encore trop souvent méconnue à l’étranger.

Pour surmonter ces défis, l’État mise sur l’investissement privé, l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, et la mise en place de campagnes de promotion ciblées, notamment à travers les foires et salons touristiques mondiaux. Le renforcement de la formation dans les métiers du tourisme est également au cœur des priorités, afin d’élever les standards de qualité et d’accueil.