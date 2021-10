Espagne : 5 algériens accusés de planifier une attaque terroriste

Malgré la divergence d’opinions entre les pays, ils se mettent souvent d’accord sur des sujets d’intérêt général notamment concernant la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Ces derniers sont au cœur des craintes partout dans le monde notamment en Europe, où des enquêtes sont menées surveillants les individus soupçonnés pour terrorisme, comme ça a été le c as en Espagne.

En effet, les autorités espagnoles ont annoncé l’arrestation de quatre algériens à Barcelone et un à Madrid, les cinq individus faisant l’objet d’une arrestation sont soupçonnés d’appartenir à une organisation terroriste et de préparer des attaques selon le journal espagnol ABC. La police espagnole a trouvé lors d’une perquisition du domicile du « leader » de ce groupe des armes, des munitions ; plusieurs dizaine de cartouches et des machettes.

L’enquête a également trouvé un lien entre « le leader » du groupe et un tueur très dangereux qui a été arrêté à Barcelone en janvier ainsi qu’un lien sur les plateformes virtuelles les reliant avec Daesh. Cette enquête et opération a été déclenchée par une tentative d’achat d’un fusil d’assaut Kalachnikov.

Cependant, aucun plan concret d’une éventuelle attaque a été trouvé, les autorités indiquent que ces individus qualifiés de très dangereux préparaient des attaques dont le lieu et la date ne sont pas connus.

Europe : les mesures pour lutter contre le terrorisme

Le phénomène du terrorisme s’est répandu ces dernières années notamment en Europe, raison pour laquelle le continent tente de s’en protéger avec des mesures allant de l’enquête et du suivi des individus soupçonnés jusqu’à la dissolution de certaines associations.

En effet, Gérald Darmanin le ministre de l’intérieur français avait lancé des procédures de fermeture de mosquées et de dissolution d’associations islamiques, jugeant cela comme étant une solution efficace pour la prévention et la lutte contre le terrorisme.