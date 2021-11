Espagne : 2 Algériens accusés d’avoir assassiné un homme politique

Certains de nos ressortissants algériens se retrouvent souvent dans des problèmes avec la justice notamment en Espagne. Les journaux relayent de plus en plus d’informations dans la délinquance ou autre, signée de nationalité algérienne. Malheureusement, c’est encore le cas cette-fois ci.

En effet, cette semaine verra le procès de quatre personnes dont deux algériens, impliquées dans le meurtre du conseiller municipal à la mairie de Llanes, Javier Ardines, assassiné le 16 août 2018. Selon plusieurs journaux espagnols, les quatre personnes impliquées encourent chacune 25 ans de prison.

Le défunt Javier Ardines était un homme politique, il avait 52 ans, il était marié et père de deux enfants. Beaucoup pensaient que son meurtre avait une relation avec ses engagements politiques, jusqu’à ce que l’enquête conduise la police à ces quatre accusés.

Le prix d’une vengeance personnelle

Les éléments de l’enquête après six mois d’investigation complexe, expliquent que c’était prémédité. Une histoire de règlement de compte et de jalousie qu’un certain Pedro N.A, ami d’Ardines et cousin germain de sa femme, a méticuleusement organisé car il soupçonnait sa femme de tromperie avec Ardines.

Il fait appel donc à trois autres personnes pour exécuter son plan machiavélique, un certain Jesus M. et les deux algériens ( Djilali B. et Maamer K.). Les deux ont reçus 25 000 euros chacun pour mettre fin à la vie de la victime. Ce plan a été exécuté le 16 août 2018, la victime tombe dans un guet-apens mis en place par les quatre criminels. Javier Ardines descend de sa voiture sans imaginer le piège qui l’attendait, il a été tué à coup de batte de Baseball ensuite étranglé, son corps a été retrouvé sur la route le lendemain.

Les trois criminels ont été arrêtés dont l’algérien Djilali B. alors que son compatriote Maamer K. a été arrêté en Suisse pour des vols, il a été transféré par la suite en Espagne, leur procès s’étendra sur tout le mois de novembre.