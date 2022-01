Espaces publics : une première wilaya adopte le pass vaccinal

Le Gouvernement avait annoncé, en décembre dernier, au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), l’instauration du « pass vaccinal » comme mesure sine qua none pour l’entrée ou la sortie du territoire national et l’accès à certains espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public.

Aujourd’hui, au regard de la propagation fulgurante de la nouvelle souche du Covid-19, Omicron, le gouvernement poursuit son petit bonhomme de chemin dans la gestion de la crise sanitaire.

En effet, la wilaya de Naâma se lance dans l’application des mesures draconiennes outre l’appel incessant à la vaccination et au respect du protocole préventif en adoptant, dans la foulée du raz de marrée, Omicron, le pass vaccinal.

Ladite wilaya devient, de ce fait, la première à avoir adopté le pass vaccinal pour accéder aux différents lieux publics visés par cette mesure.

Naâma passe à l’action

L’Algérie fait face depuis plusieurs jours à une hausse faramineuse des cas de contamination au Covid-19. Des spécialistes n’ont pas hésité à tirer la sonnette d’alarme sur le risque d’une quatrième vague, surtout face à la forte contagiosité du nouveau variant.

Ce faisant, la wilaya de Nâama a annoncé, dans un communiqué rendu public, l’obligation à toute personne âgée de 18 ans et plus à présenter un pass vaccinal pour pouvoir accéder à certains espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public.

Il s’agit, selon le communiqué, des stades et lieux de déroulement des manifestations et compétitions sportives, des salles de sport, infrastructures sportives et piscines, des espaces et lieux accueillant les rencontres, séminaires et conférences, des salles de cinéma, théâtres, musées et espaces et lieux de spectacles.

Cette mesure sera également exigée dans les espaces et lieux de célébration de cérémonies et événements à caractère national et local, des salles, salons et foires d’exposition, des salles des fêtes et des hammams.