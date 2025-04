Escroquerie téléphonique : la police lance un appel aux personnes contactées par ces numéros

Une enquête judiciaire en cours à la wilaya d’El Oued met en lumière un réseau d’escroquerie à grande échelle, ciblant plusieurs citoyens à travers le pays. Ce mercredi, les services de la police ont officiellement annoncé l’arrestation d’une femme, identifiée sous le nom de (A. S.), suspectée d’être au cœur de plusieurs affaires de fraude.

Selon un communiqué des autorités locales, cette dernière aurait utilisé plusieurs numéros de téléphone pour tromper ses victimes et leur soutirer de l’argent. Face à la gravité de l’affaire et au nombre croissant de plaintes, la police a lancé un appel public pour solliciter l’aide des citoyens. L’objectif est de retrouver d’autres victimes et élargir l’enquête.

La police lance un appel aux citoyens d’El Oued : avez-vous été contactés par ces numéros de téléphone ?

La femme en question, arrêtée sur la base d’un mandat judiciaire émis par la procureure de la République du tribunal d’El Oued, est accusée d’avoir employé des techniques de fraude sophistiquées. Notamment en manipulant plusieurs numéros de téléphone pour entrer en contact avec ses victimes.

🟢 À LIRE AUSSI : Escroquerie à grande échelle : la Gendarmerie d’Alger lance un appel pressant aux citoyens

Ces dernières, selon les premiers éléments de l’enquête, ont été dupées par des promesses de services ou d’opportunités alléchantes. Avant de se retrouver dépossédées de sommes importantes.

Les numéros utilisés par la suspecte pour contacter ses victimes sont désormais connus des autorités. Voici la liste complète des numéros impliqués dans cette escroquerie :

0552.05.19.90

0654.20.10.26

0553.50.18.66

0668.22.45.01

0654.29.41.18

0658.67.11.23

0541.63.56.54

0665.21.45.33

Ces numéros, utilisés pour mener des conversations frauduleuses. Constituent désormais des éléments essentiels dans l’enquête menée par la police. L’objectif est de retracer les différents contacts établis avec les victimes. Ainsi, collecter les informations nécessaires pour élargir le champ des investigations.

🟢 À LIRE AUSSI : L’État hausse le ton : 30 ans de prison et la perpétuité pour les spéculateurs

Vaste escroquerie téléphonique en Algérie : un appel aux victimes et aux témoins

Dans un communiqué officiel, la police de la wilaya d’El Oued a lancé un appel pressant à toute personne ayant été victime de cette escroquerie. Ou à toute personne disposant d’informations pertinentes sur les faits. Pour se présenter à la brigade de lutte contre les crimes cybernétiques de la sûreté de wilaya. Ou dans tout commissariat de police à travers le pays. De plus, la police encourage particulièrement ceux ayant été témoins de faits similaires à se manifester et à déposer plainte.

En effet, cette fraude semble avoir touché un grand nombre de personnes à travers l’Algérie. Bien que des enquêtes soient en cours, l’ampleur du phénomène suggère qu’il pourrait y avoir d’autres individus impliqués. Ou que des méthodes similaires sont employées dans d’autres régions. Cela dit, la question de la cybersécurité et des stratégies de prévention des fraudes continue de se poser avec acuité.

🟢 À LIRE AUSSI : Un contrôle routier mène à la saisie de 2,3 kg d’or et 5 milliards cachés dans une bonbonne de gaz

En somme, la police encourage toutes les victimes à se manifester. Non seulement pour la résolution de cette affaire. Mais aussi pour améliorer les mécanismes de protection des citoyens contre ces pratiques malhonnêtes.