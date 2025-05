Escroquerie sous couvert de « Roqya » : la Gendarmerie d’Alger lance une alerte nationale !

Une affaire inquiétante secoue actuellement la capitale. Sous couvert de Roqya, un individu se faisant passer pour un « raqi » a exploité la détresse de plusieurs citoyens à des fins d’escroquerie.

L’individu, identifié sous les initiales S. M., est désormais dans le collimateur des autorités locales. La Gendarmerie d’Alger a lancé une alerte nationale pour retrouver d’éventuelles victimes. Et éclaircir cette affaire qui a déjà pris une ampleur préoccupante.

Un faux « Raqi » arrêté à Alger pour escroquerie et sorcellerie

La roqya, une pratique parfaitement légale lorsqu’elle est pratiquée de manière authentique. Cependant, selon les éléments de l’enquête, le suspect est soupçonné de détourner cette pratique à des fins purement commerciales et personnelles.

S. M., se présentant comme un « raqi » expérimenté, aurait convaincu ses victimes qu’il possédait des capacités surnaturelles pour les soigner. Tout en leur demandant des sommes d’argent mirobolantes pour ses services. En réalité, il utilisait des rituels et des pratiques occultes qui n’ont rien à voir avec la vraie roqya.

La Gendarmerie lance un appel aux citoyens pour une enquête plus large

Par ailleurs, suite à l’arrestation, la Gendarmerie d’Alger, a lancé un appel officiel pour que toute personne ayant eu affaire à cet individu se fasse connaître. Le Parquet de Chéraga a également ouvert une enquête, cherchant à recueillir des témoignages pour démanteler cette arnaque.

« Nous invitons tous ceux qui ont été victimes de ce prétendu raqi à nous faire part de leurs témoignages « , a indiqué un porte-parole de la Gendarmerie.

Cela dit, chaque élément compte pour faire la lumière sur ces agissements. Les concernés sont donc appelés à se rapprocher des bureaux de la Gendarmerie ou auprès du juge d’instruction du tribunal de Chéraga.

Charlatans qui exploitent la détresse des gens : la fausse « Roqya », un phénomène sociétal grandissant

En effet, les premières investigations laissent penser que l’escroc a joué sur la vulnérabilité de certaines personnes en quête de solutions à leurs problèmes personnels. Certains témoignages évoquent des victimes qui, après avoir payé des sommes considérables, ont vu leurs problèmes persistants, sans aucune amélioration. Certaines victimes affirment même que le suspect les a poussées à réaliser des actes dégradants ou humiliants lors des « rituels » proposés.

Il semble que le prédateur ait exploité non seulement la détresse spirituelle de ses victimes. Mais aussi leur fragilité psychologique.

Cela dit, les charlatans, souvent sans scrupules, n’hésitent pas à se faire passer pour des guérisseurs afin d’exploiter financièrement des citoyens en situation de précarité.

Ainsi, les autorités de Chéraga et de la Gendarmerie nationale continuent de suivre l’enquête de près. Et il est probable que de nouveaux éléments émergent dans les jours à venir. Au fur et à mesure que des victimes potentielles se manifestent.