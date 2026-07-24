Escroquerie liée à l’importation de voitures de Chine : la Gendarmerie lance un appel à témoins

La brigade de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale d’Annaba a lancé, ce jeudi, un appel à témoins dans le cadre d’une enquête portant sur une affaire présumée d’escroquerie, de blanchiment d’argent ainsi que de violation de la législation relative au contrôle des changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger.

Dans un communiqué, les services de la Gendarmerie nationale ont publié la photo du suspect, identifié par les initiales (M.M.L.), en exécution d’une autorisation délivrée par le procureur de la République près le tribunal de Berrahal.

Selon le communiqué, l’intéressé est le gérant et propriétaire de la société « MONSIEUR ACCESSOIRES », spécialisée dans l’intermédiation et l’accompagnement des clients pour l’acquisition de véhicules en provenance de Chine.

La Gendarmerie nationale invite toute personne s’estimant victime du suspect ou de la société qu’il dirige à se présenter auprès du procureur de la République près le tribunal de Berrahal, au siège de la brigade de recherche et d’investigation de la Gendarmerie nationale d’Annaba ou auprès de la brigade de Gendarmerie nationale la plus proche afin d’apporter son témoignage dans le cadre de cette affaire.

ANP : le bilan des opérations menées cette semaine

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a publié, ce jeudi, le bilan des opérations menées par les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) entre le 15 et le 21 juillet 2026. Les interventions ont concerné la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, la contrebande, l’orpaillage illicite et l’émigration clandestine.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le MDN indique que le terroriste O. A., alias “Ahmed”, s’est rendu aux autorités militaires de Bordj Badji Mokhtar, en 6e Région militaire. Selon le communiqué, il était en possession d’un fusil-mitrailleur de type Kalachnikov, d’une quantité de munitions et de divers effets. Par ailleurs, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés lors d’opérations distinctes à travers le territoire national.

Lutte contre le trafic de drogue : voici les opération des autorités

Concernant la lutte contre le trafic de drogue, des détachements de l’ANP, en coordination avec les différents services de sécurité, ont arrêté 28 narcotrafiquants. Les opérations ont également permis de mettre en échec des tentatives d’introduction de 101 kg de kif traité en provenance des frontières avec le Maroc. Le bilan fait également état de la saisie de 134,13 kg de cocaïne et de 1.098.445 comprimés psychotropes.

Dans le Sud du pays, notamment à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Illizi, les unités de l’ANP ont arrêté 737 personnes et saisi 11 véhicules, 329 groupes électrogènes, 76 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d’or brut, de pierres et divers équipements utilisés dans l’orpaillage illicite.

Le communiqué précise également que sept autres personnes ont été interpellées lors d’opérations distinctes ayant permis la saisie de sept pistolets-mitrailleurs, un pistolet automatique, deux fusils de chasse, 23.230 litres de carburant et huit tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande.

Enfin, le MDN indique que les unités des Garde-côtes ont mis en échec plusieurs tentatives d’émigration clandestine et procédé au sauvetage de 618 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale. 322 immigrants clandestins de différentes nationalités ont également été arrêtés à travers le territoire national.