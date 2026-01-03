Escroquerie en ligne et faux concours, attention aux arnaques ! Algérie Poste avertit ses usagers

Dans un communiqué rendu public ce samedi, l’établissement public Algérie Poste a appelé ses usagers à la plus grande vigilance face à la multiplication de tentatives d’escroquerie en ligne. L’institution alerte sur l’émergence de pages et de liens suspects circulant sur les réseaux sociaux, usurpant son identité visuelle pour abuser de la confiance des citoyens.

Selon le communiqué, des cybercriminels utilisent des techniques de « phishing » (hameçonnage) en promettant des gains fictifs, des concours ou des offres exceptionnelles. L’objectif est d’inciter les clients à cliquer sur des liens malveillants afin de subtiliser leurs données personnelles ou leurs coordonnées bancaires.

Algérie Poste rappelle fermement à ses clients qu’elle ne demande jamais d’informations confidentielles via des liens externes ou des messageries privées.

Comment se protéger contre ces menaces ? Voici les recommandations de sécurité

Face à l’ingéniosité des fraudeurs, Algérie Poste insiste sur le respect de trois règles d’or pour garantir la sécurité de vos avoirs financiers.

D’abord, ne cliquez jamais sur des liens provenant de sources non officielles, qu’ils soient reçus par SMS, e-mail ou via des messageries instantanées (WhatsApp, Messenger). Ces liens sont souvent des passerelles vers des sites miroirs destinés à pirater votre session.

Ensuite, l’institution rappelle que vos codes d’accès (code PIN du guichet, identifiants BaridiMob ou codes de confirmation OTP) sont strictement personnels. Aucun agent d’Algérie Poste ne vous demandera jamais ces informations, par téléphone ou par message.

Enfin, pour toute information sur les offres ou services, fiez-vous exclusivement aux comptes officiels d’Algérie Poste. Assurez-vous systématiquement de la présence du badge de certification bleu sur les réseaux sociaux.

L’entreprise réitère que toute information relative à ses services, promotions ou concours est exclusivement diffusée via son site web institutionnel et ses pages officielles sur les réseaux sociaux.

En cas de doute, Algérie Poste invite ses clients à contacter son service client ou à se rapprocher de ses bureaux de poste pour toute vérification nécessaire.

Cybercriminalité en Algérie : pus de 70 millions d’attaques enregistrées en 2024

Tandis que l’Algérie accélère sa transformation numérique avec l’essor du paiement électronique et de la signature digitale, une ombre grandissante plane sur le paysage technologique : la cybercriminalité. Selon les derniers rapports de sécurité, le pays est devenu une cible privilégiée, se classant désormais parmi les nations les plus visées à l’échelle continentale.

L’année 2024 a marqué un tournant inquiétant. Selon les données de la Gendarmerie Nationale et des rapports d’experts internationaux comme Kaspersky :

70 millions de cyberattaques ont été identifiées sur le territoire algérien en 2024, plaçant l’Algérie au 17ème rang mondial des pays les plus exposés.

Hausse de 15% des délits numériques traités par les services de sécurité, avec plus de 2 700 affaires enregistrées rien qu’au cours des dix premiers mois de l’année.

Bond de 370 à 550 affaires pour les seules cyber-escroqueries financières, signe que le portefeuille des citoyens est la cible numéro un.

🟢 A LIRE AUSSI : Algérie Poste annonce une mesure exceptionnelle au profit de ses clients

Les cyber-escrocs : de nouvelles armes encore plus performantes

Oubliez les e-mails truffés de fautes d’orthographe et les arnaques grossières d’autrefois. En 2026, la cybercriminalité en Algérie est entrée dans une ère de professionnalisation sans précédent, utilisant des outils de pointe pour tromper la vigilance des citoyens.

Le Phishing de précision (Hameçonnage) est devenu plus rependu. En effet, c’est le fléau numéro un. L’an dernier, les boucliers numériques du pays ont intercepté plus de 13 millions de tentatives. Les fraudeurs ne se contentent plus de copier des logos : ils créent des clones parfaits de sites de commerce en ligne, de portails bancaires ou d’institutions publiques. L’objectif est chirurgical : capturer vos coordonnées bancaires en quelques secondes.

A ça, s’ajoute depuis quelques temps l’IA et les Deepfakes (l’arnaque visuelle). C’est la nouvelle frontière du crime numérique. Grâce à l’intelligence artificielle, les escrocs génèrent désormais des vidéos ou des audios ultra-réalistes de personnalités publiques ou de dirigeants. Ces « clones numériques » vous promettent des cadeaux, des investissements miracles ou des aides d’État pour vous inciter à verser de l’argent ou à cliquer sur des liens piégés.

Au delà des citoyens, il faut savoir qu’environ 35% des attaques ciblent désormais directement les entreprises et les institutions nationales. Le mode opératoire est brutal : un logiciel malveillant crypte l’intégralité des données de l’organisation, exigeant ensuite des rançons colossales pour débloquer l’accès aux systèmes.

Pourquoi tant d’arnaques ? L’argent reste le moteur principal de cette criminalité : 80% des affaires sont liées à des arnaques financières. Si les institutions sont des cibles stratégiques, les PME et les particuliers sont les plus vulnérables. Le manque de « culture de signalement » freine encore les enquêtes, beaucoup de victimes préférant garder le silence par honte ou méconnaissance des recours.