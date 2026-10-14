17 milliards de centimes envolés, l’escroc aux fausses importations de voitures tombe

Près de 17 milliards de centimes se sont volatilisés à Chlef entre les mains d’un seul homme. Âgé de 37 ans, le suspect vient d’être placé sous mandat de dépôt pour escroquerie et abus de confiance, au terme d’une enquête déclenchée par la plainte d’une victime. Au total, plus de 18 personnes affirment avoir été flouées par ce faux homme d’affaires qui maniait aussi bien les promesses commerciales que l’image de bienfaiteur.

Le dossier a été traité par la brigade chargée de la lutte contre le vol de véhicules, épaulée par la brigade criminelle du service de wilaya de la police judiciaire. Selon le communiqué de la Sûreté de wilaya, les investigations ont mis au jour un mode opératoire reposant entièrement sur la confiance accordée par les plaignants, les transactions commerciales servant de paravent à l’ensemble de l’activité.

Une escroquerie à Chlef bâtie sur de fausses importations de voitures

L’argument principal du mis en cause tenait en une promesse : faire venir des véhicules de l’étranger. Dix-sept personnes auraient cru à ces engagements, versant des sommes conséquentes pour des voitures qui ne sont jamais arrivées. Des contrats de revente de véhicules complétaient le dispositif, toujours selon le même schéma : encaisser, puis disparaître des obligations contractées.

À cette série s’ajoute un dossier d’une tout autre nature. Le suspect aurait négocié une vente de bétail évaluée à environ 9 milliards de centimes, sans jamais livrer la marchandise annoncée. À elle seule, cette transaction représente plus de la moitié du préjudice global recensé par les enquêteurs.

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Chlef, terrain récurrent des affaires d’escroquerie et de fraude

La wilaya accumule les dossiers de criminalité économique. En octobre, une quadragénaire avait été déférée devant le parquet pour avoir usurpé la qualité d’employée d’une institution publique et soutiré environ 800 millions de centimes à huit personnes convaincues qu’elle débloquerait leurs dossiers administratifs.

D’autres formes de délinquance économique ont également été neutralisées sur ce territoire. Avant l’Aïd El-Adha, un trentenaire avait été arrêté alors qu’il s’apprêtait à écouler plus de 1 100 fausses coupures de 2 000 dinars sur les marchés de la région. Un autre homme avait été interpellé pour avoir dissimulé près de 28 quintaux de bananes dans une chambre froide non déclarée.

Présenté devant le tribunal de Chlef, le suspect de cette dernière affaire a été écroué pour les délits d’escroquerie et d’abus de confiance. Les policiers invitent par ailleurs les citoyens à redoubler de prudence lors de leurs opérations financières. Les offres anormalement avantageuses doivent éveiller la méfiance, et tout comportement suspect gagne à être signalé sans attendre.

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