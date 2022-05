Escroquerie au port d’Alger, un faux policier arrêté

En ignorant la loi et les principes moraux, certaines personnes se livrent à des stratagèmes pour gagner de l’argent et se faire une fortune. Il en va ainsi de celui qui prétend être un policier ou un membre d’un autre organisme constitué, dans le but d’escroquer ses victimes, en se dissimulant sous son identité fictive. Cependant, il arrive souvent que les fraudeurs se fassent démasquer.

En effet, une personne se faisant passer pour un agent de police en service au port d’Alger vient d’être arrêtée par les forces de sécurité. Le faux policier est parvenu à voler à plusieurs immigrants algériens leurs devises au moment de leur arrivée sur le port d’Alger.

Et pourtant, cela est arrivé à cet individu qui a réussi à se faire prendre pour un policier en poste au port d’Alger, et qui a été arrêté par les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger en date du 15 mai 2022. En effet, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté d’Alger sont parvenus à interpeller cet individu « pour usurpation d’identité » au sein du port d’Alger.

Certains algériens ne se privent de rien pour faire de l’argent

Aux dires du lieutenant de police, Mezzani Hocine Seif El Islam au journal El Khabar, ce faux policier prétendait être un agent exerçant au port d’Alger. Il se servait d’un appareil talkie-walkie ainsi que d’un faux badge pour accéder au port. Le mis en cause avait alors réussi à soutirer de l’argent auprès de plusieurs immigrants âgés, indique la même source. Après accomplissement des procédures légales en vigueur, ce faux policier a été déféré devant le parquet de la République.

Dans cette même optique, il faut dire que certains algériens ne se privent d’aucune infraction pour se faire de l’argent, y compris les plus jeunes d’entre eux. En effet, au cours du mois dernier, les services de la police espagnole ont arrêté à Almeria, ville du sud de l’Espagne, un Algérien de 17 ans. Celui-ci menait un bateau à partir de la côte algérienne jusqu’au sud de l’Espagne en ayant à son bord pas moins de 11 ressortissants syriens.

Une enquête de la police espagnole a révélé que les 11 migrants qui se trouvaient à bord du bateau intercepté à proximité d’Almeria avaient quitté la Syrie au mois de décembre 2021. Ils ont traversé la Libye pour rejoindre l’Algérie, où ils étaient hébergés dans une maison pendant 20 jours, en attente de la traversée maritime vers l’Espagne. Ils ont versé chacun un montant de 5 000 euros au passeur algérien avant de quitter la ville d’Ain Türk, située sur la côte ouest d’Oran, le 24 avril 2022. Mis en détention, le jeune Algérien fait l’objet de poursuites judiciaires pour « trafic de migrants » et pour » crime contre les droits des citoyens étrangers « .