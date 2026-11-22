📋 Dossier complet : AADL 3 — tout savoir en un seul article

Le juge d’instruction près le pôle pénal national chargé des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, au tribunal de Dar El Beïda, a ordonné le placement de 21 suspects en mandat dépôt. Huit femmes impliquées dans le même dossier ont, elles, été laissées en liberté le temps de l’instruction. Tous sont soupçonnés d’avoir animé une structure criminelle qui a vidé les comptes de centaines d’Algériens, dans plusieurs wilayas, grâce à de fausses vitrines numériques, a-t-on appris du média Ennahar.

Le mode opératoire reposait sur une tromperie simple mais redoutablement efficace. Les mis en cause fabriquaient des comptes et des pages imitant des organismes publics très fréquentés. L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), et le service de paiement mobile BaridiMob figuraient en tête des identités usurpées. D’autres façades, cette fois dans le secteur du tourisme, complétaient le dispositif.

Les fausses pages AADL et BaridiMob au cœur de l’escroquerie en ligne

L’affaire a démarré par la détection d’une activité anormale sur la toile. Des sites et profils inventés de toutes pièces se présentaient comme des guichets administratifs officiels. Derrière cette usurpation d’identité numérique, un but unique : récupérer coordonnées personnelles et identifiants bancaires.

Les vérifications techniques ont confirmé la supercherie. Chaque détail graphique avait été soigné pour endormir la méfiance des internautes. La confiance accordée aux marques publiques a fait le reste.

Pour mener leurs opérations, les suspects s’appuyaient sur un matériel conséquent. Puces téléphoniques multiples, terminaux mobiles et supports électroniques variés servaient à multiplier les contacts tout en brouillant les traces.

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Plus de 600 victimes et 18 000 SMS frauduleux recensés

Le bilan dressé par les enquêteurs donne la mesure du phénomène. Au-delà de 600 personnes ont été hameçonnées, toutes générations confondues, et se sont constituées parties civiles durant la procédure. Le réseau avait étendu ses ramifications à plusieurs wilayas.

Les investigations ont également établi l’envoi de plus de 18 000 messages textuels piégés. Chaque SMS jouait le rôle d’appât, destiné à faire cliquer la victime vers une plateforme contrefaite. Une industrialisation de la fraude que l’on retrouve ailleurs, comme à Souk Ahras où une page Facebook promettait de faux services académiques à des étudiants.

Le Service central de lutte contre le crime organisé démonte la structure

La Sûreté nationale a confié le dossier au Service central de lutte contre le crime organisé. Au fil d’enquêtes approfondies, les policiers sont parvenus à cartographier l’organigramme du groupe. Les identités ont été établies une à une, puis les interpellations se sont enchaînées.

Les perquisitions ont permis de récupérer une partie des gains illicites. Plus de 70 millions de centimes et 1 000 euros ont été saisis, ainsi qu’une moto. S’y ajoutent les outils du métier : téléphones portables, cartes SIM, équipements informatiques et supports numériques.

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