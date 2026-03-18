Escroquerie à 18 milliards : un gérant d’agence de voyages derrière les barreaux

Le juge d’instruction près le tribunal de Mascara a ordonné le placement en détention provisoire du propriétaire d’une agence de voyages, poursuivi pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance ayant fait plusieurs victimes. L’affaire, traitée récemment par les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya, a suscité une vive réaction au sein de l’opinion publique locale.

Selon un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de Mascara, l’enquête a été ouverte à la suite de plaintes déposées par plusieurs citoyens affirmant avoir été victimes d’escroquerie et de spoliation de leurs fonds. Les investigations menées par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers ont permis l’interpellation d’un individu âgé de 39 ans, soupçonné d’être impliqué dans des faits d’escroquerie à grande échelle visant le public, avec multiplicité de victimes.

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Le mis en cause fait également l’objet de poursuites pour abus de confiance, émission ou acceptation de chèques de garantie, menaces suivies de chantage, ainsi que pour blanchiment d’argent. L’affaire remonte au début de la semaine dernière, lorsque les services compétents ont enregistré les plaintes de cinq victimes ayant dénoncé des agissements frauduleux de la part du gérant de l’agence de voyages. Le montant global des sommes détournées est estimé à 18,32 milliards de centimes.

Opérations fraudeuses et préjudices financiers

Informé des faits, le procureur de la République près le tribunal de Mascara a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie. Les éléments de la police judiciaire ont alors engagé des investigations qui ont rapidement permis de cerner le mode opératoire du suspect.

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Lors de son audition, ce dernier a reconnu, dès les premiers interrogatoires, être en possession des sommes d’argent perçues auprès des victimes. Les enquêteurs ont établi qu’il recourait à des procédés frauduleux pour gagner la confiance de ses victimes, les incitant à investir dans de prétendus projets d’expansion de son agence de voyages. En contrepartie, il leur promettait des bénéfices importants et des rendements financiers attractifs.

Au terme de l’enquête et après confirmation des faits qui lui sont reprochés, un dossier judiciaire a été constitué à l’encontre du suspect. Présenté devant le procureur de la République, celui-ci a été déféré devant le juge d’instruction, qui a décidé de son placement en détention provisoire dans l’attente de la poursuite de l’instruction.

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