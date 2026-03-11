Escodyne : ce que dit le SNAPO sur ce “médicament” qui inquiète les Algériens

Hier, les autorités sanitaires de la wilaya de Bordj Bou Arréridj ont déclenché une alerte autour d’un produit appelé Escodyne®. Présenté comme un antidouleur mais soupçonné d’être falsifié et écoulé sur des circuits informels.

L’information, relayée dans le secteur de la santé, évoquait un produit introduit clandestinement en Algérie et susceptible de provoquer de graves complications en raison de sa composition inconnue.

Dans la soirée, le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) est intervenu pour apporter des précisions après avoir mené des vérifications auprès du réseau officinal à l’échelle nationale.

Escodyne en Algérie : le SNAPO assure que le produit n’est pas présent dans les pharmacies

Dans un communiqué publié hier soir, le SNAPO indique avoir entrepris des investigations à la suite du courrier émis par la Direction de la Santé et de la Population (DSP) de Bordj Bou Arréridj.

Selon le syndicat, ces vérifications ont été menées auprès des pharmaciens d’officine et des autorités compétentes afin d’établir si le produit circulait dans le circuit pharmaceutique officiel.

Le résultat est sans ambiguïté. Le syndicat affirme :

« Après investigation auprès des pharmaciens d’officine et vérification auprès des autorités compétentes concernées, il ressort clairement que ce produit n’est pas distribué dans le circuit pharmaceutique officiel et n’est pas dispensé dans les officines en Algérie. »

Autrement dit, Escodyne ne fait l’objet d’aucune commercialisation dans les pharmacies du pays.

Un appel à la vigilance face aux produits issus du marché informel

Dans son communiqué, le SNAPO a également tenu à rassurer les patients et les citoyens en soulignant que ce produit ne circule pas dans le réseau pharmaceutique réglementé.

Le syndicat rappelle à cette occasion le rôle central du pharmacien dans la sécurisation du circuit du médicament :

« Le pharmacien d’officine constitue le garant de la qualité, de la traçabilité et de la conformité des médicaments ainsi que des produits de santé, y compris les compléments alimentaires. »

Dans ce contexte, l’organisation appelle les citoyens à éviter toute consommation de produits d’origine inconnue ou provenant de circuits informels. Et à se rapprocher de leur pharmacien pour obtenir des informations fiables sur les médicaments et les produits de santé.

Escodyne : un produit au statut encore flou

En parallèle, certaines zones d’ombre subsistent concernant la nature du produit. Mustapha Zebdi, président de l’APOCE, indique que le nom Escodyne ne correspond à aucun médicament officiellement enregistré.

Selon les premières vérifications menées auprès de pharmaciens, il pourrait plutôt s’agir d’un complément alimentaire. Ce qui expliquerait l’absence de traçabilité pharmaceutique dans les circuits officiels.

L’origine exacte du produit et sa composition restent toutefois inconnues, justifiant ainsi la vigilance des professionnels du secteur.

Enfin, le SNAPO affirme rester mobilisé aux côtés des autorités sanitaires. Afin de préserver la sécurité du circuit du médicament et protéger la santé publique.