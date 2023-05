Escale du PHA Tonnerre à Alger : l’Ambassade de France en Algérie donne des détails

Ce dimanche 14 mai 2023, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) français, Tonnerre, a accosté au port d’Alger pour « une visite d’échange et d’amitié entre les deux pays », selon les officiels. La présence de ce mastodonte de fer et d’acier sur la baie d’Alger a attiré, pendant deux jours, les regards de nombreux curieux sur les rambardes du front de mer.

Le PHA Tonnerre est un navire de la marine française de classe Mistral. Il s’agit d’un bâtiment de projection et de commandement (BPC) aux dimensions impressionnantes (long de 200 mètres et large de 32 mètres, 21 300 tonnes à pleine charge). C’est tout bonnement le plus important bâtiment après le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle.

Aujourd’hui (18 mai 2023), l’Ambassade de France en Algérie est revenue, avec détails et photos, sur la visite de ce navire de guerre en Algérie. Sur son compte Twitter, la représentante de la diplomatie française, a publié un retour en images sur l’événement et a expliqué en quoi consistait la mission du porte-hélicoptères amphibie, Tonnerre.

Une escale pour élargir les relations de défense entre l’Algérie et la France

En ce qui concerne le pourquoi de la visite, le 14 mai, du navire de guerre français, Tonnerre, en Algérie, l’Ambassade de France précise que cette escale « s’inscrit dans la perspective de l’élargissement des relations de défense souhaitée par les autorités de nos deux pays ». Il s’agit ici, en l’occurrence, des deux marines nationales, algériennes et françaises.

Dans une seconde publication, l’Ambassade de France revient sur les exercices navals proprement dits que les deux marines ont effectués conjointement. Voici les détails qu’elle donne : « Un exercice d’évolution en formation rapprochée entre le PHA Tonnerre et le remorqueur de haute mer El Moundjid a eu lieu le lendemain de l’escale entre les marines françaises et algériennes ».

Ainsi, l’escale à la capitale algérienne de cet impressionnant bâtiment français confirme la relance de la coopération militaire entre les deux pays. Les autorités françaises l’envisagent comme un geste d’amitié envers l’Algérie qui pourrait, peut-être, marquer « le retour de la confiance mutuelle sur les plans politiques et militaires ».

Par ailleurs, le site spécialisé menadefense.net informe que l’Algérie, qui dispose déjà d’un BPC, le Kalaat Beni Abbes, chercherait à acquérir un deuxième navire logistique. Il est donc probable que les porte-hélicoptères amphibie français de classe Mistral (dont le Tonnerre fait partie) soient dans le viseur des forces navales algériennes.