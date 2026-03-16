ES Tunis – Al-Ahly SC : l’arbitre sénégalais Issa Sy au cœur d’une nouvelle controverse (vidéo)

Les supporters algériens se souviennent encore de lui. L’arbitre international sénégalais Issa Sy avait suscité une vive polémique lors du quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre l’Équipe d’Algérie de football et l’Équipe du Nigeria de football. Une rencontre qui reste amère dans les mémoires de nombreux fans algériens, certains estimant que l’arbitrage vicieux avait lourdement pesé sur l’issue de la partie.

Deux mois plus tard, le sifflet sénégalais s’est retrouvé de nouveau sous les projecteurs du football africain. En effet, la Confédération africaine de football lui a confié la direction de la grande affiche du quart de finale aller de la Ligue des champions de la CAF opposant le représentant tunisien l’Espérance Sportive de Tunis à son homologue égyptien Al-Ahly SC. Une rencontre de très haut niveau qui s’est soldée par une courte victoire des Tunisiens sur le score de 1 à 0.

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Un arbitrage sous haute tension

Tout au long de la partie, l’arbitre sénégalais a tenté de garder le contrôle d’un match intense et très disputé. Comme souvent dans ce type d’affiches entre deux géants du continent, l’engagement physique et la pression étaient particulièrement élevés. Malgré cela, Issa Sy a réussi à gérer les différents duels et les contestations avec une certaine autorité, optant pour un arbitrage jugé malin par plusieurs observateurs.

Cependant, c’est surtout une scène survenue au coup de sifflet final qui a retenu l’attention. Au moment où la rencontre venait de se terminer, l’arbitre sénégalais a immédiatement sorti un carton rouge, tout en restant au milieu du terrain. Une attitude inhabituelle qui semblait destinée à envoyer un message clair aux joueurs et aux membres des staffs des deux équipes.

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La scène qui a marqué les réseaux sociaux

En exhibant le carton rouge de manière ostensible, l’homme en noir voulait visiblement prévenir toute contestation ou débordement après la fin du match. Le geste avait pour objectif de dissuader toute tentative d’intimidation ou de pression autour du trio arbitral.

Et la stratégie s’est révélée efficace. Sur la pelouse, aucun joueur ni membre des staffs techniques n’a osé s’approcher du corps arbitral pour protester ou demander des explications. Les acteurs de la rencontre ont préféré regagner calmement les vestiaires, évitant ainsi toute tension supplémentaire.

Cette scène, aussi brève qu’inhabituelle, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions parmi les observateurs du football africain. Une chose est sûre : avec son style autoritaire et ses décisions parfois controversées, Issa Sy continue de faire parler de lui sur les pelouses du continent.

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