Erreurs d’arbitrage en Algérie : Zefizef reconnait le retard de technologie

Le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, reconnait les erreurs d’arbitrage dans les matchs en Algérie. Il affirme que notre pays est en retard en matière de technologie.

L’arbitrage en Algérie a fait jaser lors des derniers matchs de championnat local. En effet, il ne se passe pas un match sans le contester. On cite notamment les clubs qui luttent pour leur survie parmi l’élite. De quoi susciter les spéculations quant à l’arrangement des matchs en cette période décisive de championnat.

Présent dans la finale du tournoi de la presse, le président de la FAF, Djahid Zefizef, a été encore une fois interrogé à propos des erreurs d’arbitrage en Algérie. Il affirme que notre pays est beaucoup en retard en matière de technologie.

« Les erreurs d’arbitrage ont toujours existé dans les matchs en Algérie, je ne peux pas nier. La technologie est la meilleure façon pour les éviter. La FIFA a introduit toutes les technologies il y a 10 ans, en Algérie, on est toujours en retards. Mais on essayera de le rattraper et c’est tout ». A-t-il déclaré aux médias algériens en marge de la finale.

Il est à rappeler que Zefizef a déjà affirmé que la FAF va introduire la VAR dans les stades algériens à partir du prochain exercice 2023/2024.

« La CAN U17 en Algérie sera une réussite »

Par ailleurs, le responsable de la première instance du football national parle de la CAN-2023 U17 qui se déroulera en Algérie à partir du 29 avril prochain. Il se dit optimiste de la réussite du tournoi dans notre pays.

« Il y a une commission en place, qui jouit de toute notre confiance. Cette commission a une feuille de route et travaille d’une façon méthodologique. La CAN U17 2023 en Algérie sera l’une des meilleures éditions de l’histoire de la compétition, comme ce fut le cas dans les différents tournoi qu’a abrité l’Algérie par le passé ». A-t-il indiqué.

