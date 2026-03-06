Erreurs dans les bulletins scolaires : le ministère met en place de nouvelles mesures

Le ministre de l’Éducation nationale, a affirmé que les services du ministère veillent à corriger toute erreur administrative ou technique susceptible d’affecter les résultats scolaires des élèves. Pour ce faire, le secteur a mis en place une série de procédures méthodiques visant à garantir l’équité, la transparence et la fiabilité du processus d’évaluation scolaire.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des orientations ministérielles destinées à renforcer le contrôle du système d’évaluation et à préserver les droits des élèves, notamment dans le contexte de la modernisation numérique de la gestion scolaire.

Dans une réponse écrite adressée au député de l’Assemblée populaire nationale, Djeddou Rabah, le ministre a expliqué que ces dispositions s’appuient notamment sur la circulaire n°376 du 15 mars 2022. Ce texte vise à assurer la précision dans la saisie des notes et à garantir aux élèves des résultats justes et conformes à leurs performances réelles.

Concrètement, les établissements scolaires procèdent à la saisie des notes de manière progressive et régulière. Les résultats sont introduits dans le système informatique dès la semaine suivant les évaluations, après la correction collective des copies avec les élèves. Ces derniers reçoivent leurs copies corrigées afin de vérifier les notes obtenues et de prendre connaissance de leurs éventuelles erreurs.

Cette étape constitue une première garantie de transparence, puisqu’elle permet aux élèves de connaître immédiatement leur résultat avant même son enregistrement définitif dans le système numérique.

Un contrôle interne renforcé avant la validation des résultats

Le processus de vérification ne s’arrête pas à la simple saisie des notes. Avant la tenue des conseils de classe ou des conseils des enseignants, une phase de contrôle interne est systématiquement organisée. Chaque enseignant doit ainsi vérifier les notes saisies dans le système informatique à l’aide d’un document de contrôle spécifique extrait de la plateforme numérique.

Après avoir vérifié l’exactitude des notes, l’enseignant signe ce document, qui est ensuite remis au chef d’établissement. Celui-ci procède à son tour à une vérification, puis appose sa signature et le cachet officiel de l’établissement avant de l’archiver dans les registres administratifs de l’école.

Par ailleurs, la validation des résultats de chaque trimestre est confirmée par le directeur de l’établissement via le système informatique du ministère. Cette procédure permet également aux parents d’élèves d’accéder aux résultats de leurs enfants à travers l’espace numérique dédié, renforçant ainsi la transparence et la communication entre l’école et les familles.

Un délai pour signaler les erreurs et corriger les résultats

Le ministre a également précisé que le système informatique reste ouvert pendant deux semaines au début du trimestre suivant, après la remise des bulletins scolaires. Cette période permet aux élèves et à leurs parents de signaler toute erreur éventuelle dans la saisie des notes.

Si une erreur est confirmée, l’enseignant concerné doit rédiger un rapport reconnaissant l’erreur commise. Ce document est ensuite validé par le directeur de l’établissement avant d’être transmis à la direction de l’éducation compétente afin de procéder à la correction officielle et à l’édition d’un nouveau bulletin.

Les contrôles concernent également les matières liées aux examens scolaires, sous la supervision des chefs d’établissement, notamment pour des disciplines comme l’éducation physique ou artistique. De plus, les moyennes annuelles font elles aussi l’objet d’une vérification spécifique à partir de documents extraits du système informatique du ministère et signés après validation.

Enfin, les épreuves de rattrapage sont corrigées collectivement avec les élèves concernés, et les notes sont saisies immédiatement après la correction, les copies étant remises aux élèves pour consultation. Quant au troisième trimestre, les bulletins sont délivrés uniquement après la tenue des conseils de classe et des conseils d’orientation et d’admission, ce qui laisse une marge supplémentaire pour corriger d’éventuelles erreurs avant la prise de décisions finales.