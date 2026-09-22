« Je préfère un robot plutôt qu’un étranger » : la nouvelle sortie polémique d’Éric Zemmour

Éric Zemmour officialise son retour dans la course à l’Élysée. Invité jeudi soir sur BFMTV, le président de Reconquête! a confirmé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Cette nouvelle entrée en lice s’accompagne déjà de prises de position radicales et d’annonces controversées sur l’immigration et la place des étrangers en France.

« Je ne suis pas politicien, je suis candidat à la présidentielle », a d’emblée affirmé Éric Zemmour pour clarifier ses intentions, avant de trancher : « Vous avez compris, je serai candidat à la présidentielle ».

Lors de son intervention, Éric Zemmour est également revenu sur sa vision de l’identité nationale. Questionné sur le choix des prénoms, il a une nouvelle fois marqué sa position en déclarant : « On ne peut pas être Français avec un prénom musulman ».

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Des propos polémiques sur l’immigration

Le président de Reconquête a défendu cette posture en assurant qu’elle n’était « pas discriminatoire », l’inscrivant plutôt dans une logique de préservation et de « respect des traditions françaises ».

Favorable à une laïcité stricte axée sur la discrétion religieuse, il a réitéré son souhait de bannir le voile et la kippa de l’espace public. Le président de Reconquête a par ailleurs précisé sa feuille de route sur l’immigration, préconisant notamment l’expulsion systématique de plusieurs catégories d’étrangers, en particulier ceux ayant fait l’objet de condamnations pénales.

Éric Zemmour entend également conditionner le maintien sur le territoire des étrangers en situation régulière, suggérant leur expulsion après une période de chômage d’environ un an. Défenseur du concept de « remigration », il prône le départ incité ou forcé des populations étrangères hors de France. Le candidat vise ainsi en priorité les personnes en situation irrégulière ainsi que les ressortissants étrangers dépendant principalement des aides sociales.

« Des rebots à la place des immigrés »

Pour Éric Zemmour, l’intelligence artificielle s’impose comme une révolution industrielle majeure, promise à métamorphoser le marché du travail. Si le constat est partagé, sa lecture se distingue par un raccourci singulier : faire du progrès technologique un substitut direct au recours à l’immigration.

« L’IA, mes amis, accouplée à la robotique, va nous permettre enfin de régler la question de ces prétendus immigrés indispensables », lance-t-il devant ses militants.



Parmi les secteurs directement impactés, il énumère les chauffeurs de taxi, livreurs, maçons, maraîchers ou encore les employés d’EHPAD. Sur le plateau de BFMTV, le candidat pousse sa logique jusqu’à une affirmation choc : « Je préfère un robot plutôt qu’un étranger » pour prendre soin des personnes âgées à domicile.

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