« Horde de barbares » : Éric Zemmour visé par une plainte après ses propos sur les Maghrébins

Le député La France Insoumise (LFI) de l’Essonne, Antoine Léaument, a officiellement saisi la procureure de la République après les déclarations polémiques d’Éric Zemmour sur l’antenne de LCI. En qualifiant les manifestants du 17 octobre de « horde de barbares maghrébins et africains », le président de Reconquête! a sciemment lié les violences commises en marge des commémorations aux thématiques de l’immigration et du «grand remplacement».

Le député LFI de l’Essonne, Antoine Léaument, a annoncé avoir saisi la procureure de la République après la prise de parole d’Éric Zemmour dimanche sur LCI. Le président de Reconquête! y associait directement l’immigration aux violences survenues le 17 octobre.

Si la journée nationale de mobilisation contre la « vie chère » du 17 octobre s’est déroulée de manière pacifique, elle a été éclipsée par d’importants pillages et violences en marge des défilés. Ces débordements ont provoqué la sidération et accentué la pression sur le gouvernement français, vif sous le feu des critiques pour sa gestion du maintien de l’ordre.

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Eric Zemmour visé par une nouvelle plainte

« Je crois que ce que nous avons vu hier, c’est le véritable visage du grand remplacement. Il a une apparence : une horde de barbares maghrébins et africains qui rentrent dans les villes. Il a des drapeaux palestiniens, algériens, marocains », avait déclaré Éric Zemmour, un habitué de la promotion de cette thèse conspirationniste et xénophobe.

Dénonçant des « propos de guerre civile », le député LFI Antoine Léaument a fermement réagi : « Puisse la justice faire une nouvelle fois son travail : poursuivre et condamner de nouveau ce délinquant raciste multirécidiviste. Le racisme n’est pas une opinion : c’est un délit », a-t-il rappelé.

L’élu insoumis accuse le président de Reconquête! de vouloir « déclencher des violences racistes comme ses amis avaient réussi à le faire au Royaume-Uni. » Une référence aux vives tensions outre-Manche, où le débat sur les arrivées de migrants par la Manche donne régulièrement lieu à des rassemblements xénophobes et violents.

Honte à Éric Zemmour qui tient des propos de guerre civile sur LCI. Il incite à la haine contre les personnes perçues comme maghrébines. Son but : déclencher des violences racistes comme ses amis avaient réussi à le faire au Royaume-Uni. La violence, c’est Zemmour. — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) October 18, 2026

De nombreuses condamnations pour propos haineux

Habitué des tribunaux, le chef de file du parti Reconquête! accumule depuis plusieurs années les déboires judiciaires. Ses prises de position polémiques sur l’islam, l’immigration ou l’histoire nationale lui ont valu de nombreuses poursuites.

Face aux juges, le leader d’extrême droite a été mis en cause à plusieurs reprises pour incitation à la haine ou provocation à la discrimination. Ces affaires ont régulièrement débouché sur de lourdes affaires pénales et plusieurs condamnations définitives.

Loin d’infléchir sa ligne, cette litanie de sanctions n’a pas freiné la rhétorique du président du parti, qui continue de multiplier les déclarations chocs au cœur du débat public.

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