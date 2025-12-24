Éric Zemmour dérape encore : « l’Algérie n’est pas une nation, elle ne l’a jamais été »

Lors d’un récent entretien avec le média Frontières, Eric Zemmour a suscité une vive polémique en déclarant que « l’Algérie n’avait jamais constitué une nation ». Cette nouvelle sortie s’ajoute aux nombreuses prises de positions clivantes du polémiste concernant l’islam, l’identité nationale et les questions migratoires.

S’exprimant au micro de Frontières, Eric Zemmour a abordé son sujet de prédilection, celui de l’identité nationale. Et cette fois, il s’est attaqué à celui de l’Algérie, affirmant que le pays « n’a jamais constitué une nation ».

Pour appuyer sa thèse à propos de l’Algérie, Zemmour a utilisé les morts de Ferhat Abbas qui, dans les années 1950, déclarait : « J’ai visité tous les cimetières de l’Algérie, je n’ai jamais vu la nation algérienne ».

Eric Zemmour cible à nouveau l’Algérie

Le président du parti politique Reconquête a affirmé que l’Algérie « n’était pas une nation », la décrivant comme une terre d’empires dépourvue de racines souveraines propres ». Le polémiste soutient que le pays a toujours été sous tutelle étrangère (des Romains aux Français) et qu’une identité commune ne s’est forgée que dans la réaction face aux occupants.

« Cette terre était une terre d’empires. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Vous voyez, ça a toujours été conquis par un empire. Et évidemment, ils n’ont pas réussi à se définir à part l’opposition à ces empires », affirme-t-il.

« Cette guerre d’indépendance n’est pas aussi glorieuse »

Dans sa critique visant l’Algérie, Eric Zemmour dénie toute dimension de gloire militaire à la guerre d’Indépendance. Il soutient que, contrairement à l’Indochine, l’Algérie n’a jamais connu une victoire militaire décisive. Il argumente que l’Algérie n’a jamais imposé de revers militaire majeur à la France, « l’armée des frontières » ayant, d’après lui, évité le choc frontal avec les troupes françaises.

« Contrairement à ce qu’ils prétendent, cette guerre d’indépendance n’est pas aussi glorieuse qu’ils le disent. Je veux dire par là qu’il y avait une armée qu’on appelait l’armée des frontières, mais qui est justement restée aux frontières, qui n’a jamais affronté l’armée française. On n’est pas dans le cas de l’Indochine, on n’est pas dans le cas de Dien Bien Phu », a-t-il lâché.

Zemmour ne s’arrête pas là et pousse ses propos plus loin : « il n’y a pas de Dien Bien Phu algérien, il n’y a pas de défaite de l’armée française face à une armée algérienne. Il n’y avait que des attentats commis par des terroristes qui tuaient des civils dans la rue, qui mettaient des bombes dans des cinémas et qui exécutaient des gens comme ça ».

