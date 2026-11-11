Présidentielle 2027 : « Le racisme n’est pas une opinion », Gilles Bouleau recadre Éric Zemmour

Éric Zemmour a confirmé mardi soir sur TF1 sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. L’annonce a viré au face-à-face tendu avec Gilles Bouleau, qui l’a interrogé sur ses condamnations pour des propos racistes. Ce qu’il a dit, ce qu’il propose sur l’immigration et les réactions.

Éric Zemmour officialise sa candidature à la présidentielle 2027

Éric Zemmour a confirmé sa candidature à l’élection présidentielle le mardi 10 novembre, lors du journal de 20 heures de TF1. « Je vous le confirme, je suis bien candidat à l’élection présidentielle », a déclaré le président du parti Reconquête. Selon lui, aucun autre candidat ne peut enrayer le déclin du pays.

C’est la deuxième candidature d’Éric Zemmour, après celle de 2022, où il avait obtenu 7,07 % des voix au premier tour. Le dernier sondage de l’Ifop, publié le 30 octobre, le crédite de 4 à 4,5 % des intentions de vote, selon des médias français. Le premier tour de l’élection présidentielle est fixé au 18 avril 2027.

« Le racisme n’est pas une opinion » : l’échange tendu avec Gilles Bouleau

L’entretien s’est rapidement tendu sur le passé judiciaire du candidat. Gilles Bouleau lui a rappelé qu’il avait été condamné définitivement à quatre reprises depuis 2022, notamment pour injure à caractère raciste et provocation à la haine. Éric Zemmour s’est dit victime d’un « harcèlement judiciaire », en mettant en avant les procédures dans lesquelles il a été relaxé.

Le journaliste a insisté, en lui rappelant qu’il avait commis des délits. « Non monsieur, j’ai un délit d’opinion », a répondu le candidat. Gilles Bouleau lui a alors rétorqué : « Le racisme n’est pas une opinion. »

« Ce n’est pas du racisme, ça n’a rien à voir », a répliqué Éric Zemmour, contestant le caractère raciste des propos pour lesquels il a été condamné. Selon lui, les juges interprètent ainsi une « loi liberticide », qu’il promet d’abolir s’il est élu, car elle permettrait, à ses yeux, d’interdire la liberté d’expression. Lors de sa première candidature, en 2021, un échange avec le même journaliste avait déjà tourné à l’affrontement.

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Immigration : ce que propose Éric Zemmour

Sur l’immigration, le candidat veut réduire de deux millions le nombre d’immigrés d’ici la fin de son éventuel mandat. Seraient notamment visés les auteurs de crimes ou de délits, ainsi que les étrangers sans emploi depuis plus de six mois. Il compte faire adopter plusieurs de ces mesures par référendum.

Ces propositions concerneraient directement de nombreux étrangers installés légalement en France, dont des Algériens. Le critère du chômage de plus de six mois viserait en effet des personnes en situation régulière. Éric Zemmour n’a toutefois pas encore présenté de programme complet.

SOS Racisme dénonce « un problème républicain »

Au lendemain de l’annonce, le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, a estimé que cette candidature posait « un problème républicain ». Il a plaidé, sur RTL, pour des peines d’inéligibilité contre les personnes condamnées pour des propos racistes. Il a aussi rappelé un discours d’Éric Zemmour de 2019 sur une prétendue « inversion de la colonisation ».

Dominique Sopo a établi un lien avec l’attentat raciste de Trappes, le 23 octobre, qui a fait un mort et plusieurs blessés. Le suspect a reconnu avoir prémédité son geste en visant des personnes musulmanes ou africaines, selon des médias français. Le président de SOS Racisme a reproché au candidat ses propos sur les « Maghrébins et Africains » après les violences urbaines du 17 octobre.

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De son côté, le régulateur de l’audiovisuel, l’Arcom, a saisi la justice début novembre après des propos tenus par Éric Zemmour sur plusieurs chaînes. Elle les considère comme un appel à la discrimination. Le candidat dénonce, lui, des poursuites visant ses déclarations politiques.

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Présidentielle 2027 : l’immigration au cœur de la campagne

Avec cette candidature, l’immigration s’impose encore davantage au cœur de la campagne présidentielle. Marine Le Pen, en tête des sondages, a elle aussi évoqué ces derniers jours l’expulsion forcée des immigrés qui rejettent les lois françaises, comme le détaillait notre article sur son entretien à la chaîne américaine CBS. Les deux candidats d’extrême droite se disputent ainsi le même électorat.

Éric Zemmour doit désormais réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires pour se présenter officiellement. Il lui faut aussi rassembler les moyens financiers de sa campagne. Les questions de justice, d’immigration et de liberté d’expression devraient rester au centre des débats d’ici au premier tour.

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